Что может привести к разрыву между Европой и США и какие последствия для Украины: мнение эксперта из Британии

По мнению эксперта, вероятно, в ближайшее время можно будет наблюдать "беспрецедентное расхождение" между США и Европой.

Если Путин проигнорирует аспекты потенциального мирного соглашения, то может привести к разрыву между Европой и США.

Такое мнение высказал военный аналитик из Великобритании Майкл Кларк, передает Sky News.

Он предупредил, что если перемирие в Украине будет нарушено или будет настолько ограничено, что не сможет обеспечить мир, это создаст "настоящие трудности" для Европы.

"Европейцы сказали: "Мы не подведем Украину... и если Украина в конце концов продолжит воевать по какой-либо причине, мы поможем им" – и это может быть очень непопулярной позицией в Соединенных Штатах", – говорит он.

Если война будет продолжаться, Кларк считает, что американцы "будут очень раздражены" из-за украинцев и прикажут им прекратить воевать и разрешить россиянам взять "все, что им нужно".

"А европейцы скажут украинцам: "Мы будем вас поддерживать". И на пути между Европой и Соединенными Штатами может возникнуть настоящее расхождение, какого мы еще не видели", – предположил эксперт

Кларк говорит, что Европе придется оказать больше помощи Украине, и в краткосрочной перспективе это будет очень тяжело.

"В среднесрочной перспективе это осуществимо – несколько лет или больше – если бы у нас был реальный толчок к этому. В принципе, европейцы могут заменить все, что могли дать американцы, но они по-настоящему должны на это пойти уже сейчас", – добавил британский аналитик.

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал, как продвигается подготовка соглашения о прекращении огня.

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