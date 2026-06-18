Что может сделать ЕС для достижения мира в Украине: Фицо выдвинул предложение

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо намерен предложить Европейскому Союзу инициативу создания прямого канала связи между Украиной и Россией. По его мнению, влияния ЕС недостаточно для завершения войны.

Об этом сообщает TEĎ.SK

По его словам, ЕС на данный момент не имеет достаточного влияния, чтобы играть решающую роль в переговорах о завершении войны в Украине, поэтому необходимо искать другие форматы коммуникации.

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Фицо добавил, что необходима замена на должности Высокого представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, которую занимает Кая Каллас.

Ранее мы писали о возможных контактах ЕС с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Информацию прокомментировал генсек НАТО Марк Рютте. «Очевидно, что в ЕС это обсуждение продолжается. Я это уважаю. Я понимаю, почему это обсуждается, но это европейское дело, в котором НАТО не участвует. Но я внимательно за этим слежу», — сказал Рютте.

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