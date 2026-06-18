ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
197
Время на прочтение
1 мин

Что может сделать ЕС для достижения мира в Украине: Фицо выдвинул предложение

Фицо считает, что только непосредственные переговоры между сторонами могут быть успешными.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
1 комментарий
Что может сделать ЕС для достижения мира в Украине: Фицо выдвинул предложение

© Associated Press

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо намерен предложить Европейскому Союзу инициативу создания прямого канала связи между Украиной и Россией. По его мнению, влияния ЕС недостаточно для завершения войны.

Об этом сообщает TEĎ.SK

По его словам, ЕС на данный момент не имеет достаточного влияния, чтобы играть решающую роль в переговорах о завершении войны в Украине, поэтому необходимо искать другие форматы коммуникации.

Фицо добавил, что необходима замена на должности Высокого представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, которую занимает Кая Каллас.

Ранее мы писали о возможных контактах ЕС с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Информацию прокомментировал генсек НАТО Марк Рютте. «Очевидно, что в ЕС это обсуждение продолжается. Я это уважаю. Я понимаю, почему это обсуждается, но это европейское дело, в котором НАТО не участвует. Но я внимательно за этим слежу», — сказал Рютте.

Комментарии (1)
Сортировать:
opa2607
15:15, 2026.06.18
Ха-ха-ха!!! Ото НЕДОУМОК фіцко з хвостиком у дупі від страху ще буде вчити ЄС!!! воно з ролі ХОЛУЯ ніяк не вийде без КНУРорбана....
Дата публикации
Количество просмотров
197
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie