Что может заставить Путина изменить планы относительно войны: экс-посол США в Украине ответил

Если глава Кремля Владимир Путин осознает, что в течение следующих 3-5 лет Украина сможет вооружаться и продолжать защищаться, тогда ему придется спросить себя, готов ли он выдержать постоянное экономическое давление. И использование замороженных российских активов является значительной помощью в этом.

Экс-посол США в Украине Стивен Пайфер рассказал об этом «24 каналу».

«По-моему, сейчас европейцы уже рассматривают возможность использования замороженных российских активов. Существует достаточно разумный план, который сейчас обсуждается, и который позволил бы сделать значительную часть этих средств доступной для Украины. Это очень важно», — отметил он.

По его мнению, если Украина получит эти средства, то будет знать, что в течение следующих нескольких лет будут ресурсы для закупки вооружения, необходимого для продолжения обороны.

«Это был бы очень важный сигнал для Кремля», — добавил Пайфер.

Что может заставить Путина изменить планы относительно войны

«Если Владимир Путин осознает, что в течение следующих 3-5 лет Украина сможет вооружаться и продолжать защищаться, тогда ему придется спросить себя, готов ли он выдержать постоянное экономическое давление. Но еще важнее, готов ли платить цену в размере 300-500 тысяч российских солдат, убитыми и ранеными, ежегодно», — отметил он.

Именно это, по словам Пайфера, может изменить подход Кремля к военным планам.

Между тем экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал условие, при котором Украина может выйти из войны сильнее. Он указал на два возможных сценария этого.

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский назвал страны, которые в дальнейшем могут пострадать от агрессии Путина. Ведь нарушения воздушного пространства Европы не являются случайными отдельными инцидентами — на самом деле это тревожная тенденция. РФ не нацелена на отдельные страны — она способна пошатнуть безопасность всей Европы.