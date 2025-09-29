Министр иностранных дел России Сергей Лавров / © Getty Images

Вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал отказ России от переговоров, поскольку Москва до сих пор не демонстрирует заинтересованности в добросовестном диалоге. В то же время глава МИД России Сергей Лавров повторил требование Кремля «устранить коренные причины» войны в Украине, что является лишь ширмой для капитуляции Киева.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

28 сентября Вэнс заявил, что в последние недели Россия «отказалась сесть за стол» как на переговоры с Украиной, так и на встречи с участием США и Украины. Это противоречит сообщениям о том, что 18 августа президент РФ Владимир Путин якобы договорился с президентом США Дональдом Трампом о двусторонних переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам Ванса, экономика России находится «в руинах», на фронте она достигает «мизерных или никаких» результатов, поэтому настал момент, когда Москва должна «наконец-то серьезно заговорить о мире». Вице-президент США подчеркнул, что «реальность на местах» изменилась: Россия несет огромные потери среди военных, не получая от этого «ничего ощутимого».

В тот же день Лавров повторил, что Москва готова начать переговоры по «коренным причинам» войны, среди которых Кремль традиционно называет расширение НАТО на восток и якобы притеснения русскоязычных в Украине.

Аналитики отметили, что представители Кремля, в частности министр иностранных дел, последовательно используют формулировку «коренные причины», имея в виду первоначальные требования Москвы, которые она планирует реализовать или военным, или дипломатическим путем.

«Институт изучения войны (ISW) продолжает оценивать, что Россия не готова вести переговоры добросовестно, вместо этого постоянно требует от Украины капитуляции и принятия максималистских условий Москвы«, — говорится в отчете.

К слову, 27 сентября Лавров заявил, что Россия не будет рассматривать возвращение к границам Украины 2022 года, назвав такую надежду «политической слепотой». Министр снова оправдывал войну, утверждая, что РФ якобы отстаивает «законные интересы» людей на Донбассе. Лавров обвинил украинское руководство в постоянной лжи и «уничтожении» всех достигнутых договоренностей с 2014 года. Ключевой тезис его пропаганды заключался в том, что каждый «срыв» соглашений, якобы инициированный Киевом, приводил к новым территориальным потерям для Украины.