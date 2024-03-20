Что на самом деле предполагает идея Макрона об отправке войск в Украину: Кулеба все объяснил

Украинский министр заверил, что Киев никогда не обращался к Парижу с просьбой отправить войска для борьбы с РФ.
Когда президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о возможности отправки западных военных в Украину, то не имел в виду их участие в боевых действиях.
Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал в интервью итальянской газете La Stampa.
Кулеба заявил, что говоря об отправке западных войск, Макрон имел в виду подготовку ими украинских военных.
Министр заверил, что Украина никогда не обращалась к Франции с просьбой отправить войска для противостояния России.
"Когда Макрон говорил об отправке войск в Украину, европейских лидеров охватила паника. Макрон всего лишь имел в виду возможность подготовки украинских солдат непосредственно в Украине, а не за границей, как это происходит сейчас, и все", – объяснил Кулеба.
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Напомним, в конце февраля Макрон не исключил, что в будущем войска стран НАТО могут быть отправлены в Украину. Впрочем, "пока консенсуса относительно отправления войск нет".
К слову, в середине марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военные Франции "не будут умирать в Украине" и пока государство держится, им вряд ли придется рисковать жизнью для защиты стран НАТО.
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