Что на самом деле происходит в Женеве: Портников прокомментировал новый раунд переговоров и тактику РФ

Портников о новом раунде в Женеве

Очередной раунд переговоров в Женеве вряд ли принесет прорыв, однако продемонстрирует изменение тактики российской делегации по возвращении помощника президента РФ Владимира Мединского в ее состав.

Такое мнение высказал журналист и публицист Виталий Портников.

По его словам, Мединский традиционно используется Кремлем для продвижения идеологических претензий к Украине, а само участие России в консультациях не говорит о готовности к реальным договоренностям.

Портников считает, что нынешний этап переговоров также показывает, в каком режиме будут действовать США. Американская сторона, по его оценке, находится во временном давлении — параллельно с консультациями по Украине продолжаются переговоры с Ираном. В то же время Россия, по мнению журналиста, не спешит и заинтересована прежде всего в сохранении самого переговорного процесса.

«Россиянам нужно демонстрировать, что переговоры продолжаются, чтобы удержать Вашингтон от более жестких решений», — отмечает Портников.

Он также указал на активизацию европейских стран. Впервые к консультациям присоединились советники национальной безопасности четырех государств Европы, которые проводят отдельные встречи с американскими представителями. Это, по мнению обозревателя, подчеркивает: без участия Европы невозможно принимать решение о санкциях, замороженных российских активах или архитектуре безопасности для Украины.

В то же время, ключевой проблемой Портников называет отсутствие у Кремля намерения достичь мира.

Российская делегация не настроена на договоренности. Переговоры для Путина — это инструмент продления войны и избегания новых санкций», — отмечает он.

По его мнению, Кремль заинтересован в том, чтобы процесс выглядел конструктивным, но не давая ни прекращения огня, ни реальных шагов к завершению войны. Такая тактика позволяет Москве выигрывать время и умерять Запад от усиления военной поддержки Украины.

Портников подытожил, что пока что переговорный процесс развивается скорее по российскому сценарию — с затягиванием решений и имитацией готовности к компромиссу, чем в логике быстрого достижения мира.

Напомним, вечером 17 февраля в Женеве завершился первый день трехсторонних консультаций, в ходе которого стороны сосредоточились на обсуждении конкретных механизмов урегулирования войны РФ против Украины. Руководитель украинской делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров сказал, что после общей части участники продолжили работу в отдельных группах по направлениям. Дискуссии были сфокусированы не на абстрактных декларациях, а на практических вопросах и механике возможных решений.

Тем временем российская делегация пока воздерживается от комментариев. Никаких заявлений от главы этой делегации не предусмотрено, сообщают источники РФ.