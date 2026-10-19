Что на самом деле пугает Трампа перед выборами в США: политолог раскрыл детали конфликта с Украиной

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп воспринимает возможное поражение республиканцев на выборах в Палату представителей или Сенат как личную трагедию. Одной из причин этого, по словам политолога Евгения Магды, являются опасения относительно возможного импичмента.

Такое мнение директор Института мировой политики выразил в эфире телеканала «Київ24».

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Почему Трамп опасается промежуточных выборов в США

По словам Евгения Магды, Дональд Трамп очень болезненно воспринимает перспективу поражения республиканцев на промежуточных выборах, поскольку будет считать его личной неудачей.

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«У Трампа есть такой комплекс, что он не умеет проигрывать, и для него перспектива проигрыша республиканцев на выборах в Палату представителей или Сенат выглядит личной трагедией», — отметил политолог.

По словам Магды, Трампа убедили, что в случае поражения его партии демократы попытаются объявить ему импичмент.

Как предыдущий импичмент Трампа повлиял на президента

Евгений Магда считает, что импичмент во время первой президентской каденции Дональда Трампа оставил на нем серьезный психологический отпечаток. По мнению политолога, этот опыт влияет на нынешнее поведение президента и его стремление уйти от повторения такого сценария.

«Я думаю, что импичмент в его первой президентской каденции на него наложил очень серьезный психологический отпечаток, и поэтому он будет и дальше пытаться оказывать этому сопротивление максимально», — пояснил директор Института мировой политики.

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По словам Евгения Магды, промежуточные выборы в Конгресс США являются важным испытанием для администрации Дональда Трампа, ведь от их результатов будет зависеть, какая партия будет контролировать Палату представителей и Сенат. Политолог отмечает, что поражение республиканцев может существенно ограничить возможности президента продвигать собственную политическую повестку дня, в частности в вопросах, касающихся Украины.

По мнению Магды, именно этот риск делает предстоящие выборы особенно важными для Трампа. Политолог отмечает, что президент будет пытаться максимально противодействовать сценарию, при котором ему снова могут попытаться объявить импичмент.

Ранее мы писали, что президент США Дональд Трамп на фоне приближающихся промежуточных выборов в Конгресс пытается сохранить поддержку своего электората. Политолог Максим Разумный объяснил, почему Украина стала для американского лидера удобным объектом критики и как его риторика связана с внутриполитической ситуацией в США.

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