Что на самом деле с энергетическим перемирием: в FT раскрыли закулисье переговоров

Энергетика Украины / © Associated Press

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Украина, Россия и США уже долго обсуждают возможность прекращения ударов по энергообъектам. Сначала консультации проходили на трехсторонних встречах, а после их срыва в феврале переговорный процесс продолжился из-за отдельных встреч и закулисных контактов.

Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на собственные источники.

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По данным собеседников издания, украинская сторона в течение нескольких месяцев настаивала на взаимной остановке ударов по энергообъектам, портам и другим критическим сооружениям. Однако Москва долгое время игнорировала эти предложения и усиливала обстрелы. В то же время источник, знакомый с позицией РФ, подтвердил возобновление контакта по этому вопросу.

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Несмотря на это источники FT в окружении Кремля отмечают, что Владимир Путин против подписания любых соглашений до начала холодов. В Москве считают, что разрушение украинской энергетики зимой поможет вытеснить из Киева уступки.

Ранее Дональд Трамп опубликовал в Truth Social заявление о том, что стороны уже договорились не атаковать друг друга энергетику. По словам украинских чиновников, это заявление не соответствует реальному положению дел, а сам американский президент стремится продемонстрировать избирателям усилия по удешевлению горючего.

Аналитики украинского Института KSE отмечают, что на мировой рынок дизеля значительно больше влияет военный конфликт США с Ираном, чем атаки украинских дронов. В частности, экспорт из стран Персидского залива упал на 152 миллиона баррелей, в то время как российский — всего на 68 миллионов.

Перемирие с Россией — последние новости

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, Украина готова не наносить ответных ударов по России, если международные партнеры гарантируют прекращение российских атак.

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Впоследствии стало известно, что вопрос возможного энергетического перемирия между Украиной и Россией прорабатывается, однако окончательного соглашения стороны еще не достигли.

Ранее, 13 сентября, Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского прекратить удары сил обороны по российским нефтеперерабатывающим заводам.

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