Что на самом деле стоит за атакой дронов на Польшу: Мерц встревожил заявлением

Фридрих Мерц. / © Associated Press

Вторжение беспилотников РФ в Польшу – сознательная провокация Кремля, а не "несчастный случай" или "стечение обстоятельств", как об этом цинично заявляют в Москве.

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, пишет Politico.

Он подчеркнул, что события в Польше – еще одна российская провокация. Остальные – в течение месяцев фиксируют в Балтийском регионе и на восточном фланге НАТО.

По словам Мерца, хоть противовоздушная оборона НАТО сработала, но недостаточно эффективно, чтобы предотвратить массовое нарушение границы. Он подчеркнул, что эта атака беспилотников - серьезная угроза миру в Европе.

Инцидент с дронами, отмечает канцлер ФРГ, демонстрирует необходимость существенного реформирования противовоздушной обороны Североатлантического союза в Европе.

"Прежде всего, я хотел бы отметить, что европейская противовоздушная оборона, противовоздушная оборона НАТО, сработала, но, конечно, не так хорошо, как должна бы предотвратить проникновение такого большого количества беспилотников в воздушное пространство Польши", - сказал он.

Как сообщалось, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский говорит, что о сбитии дронов и ракет над Украиной силами НАТО пока речь не идет. По его словам, у польских пилот есть определенные оперативные ограничения. В частности, из-за "заботы о том, чтобы никому не причинить вреда на земле".

Напомним, после атаки дронов РФ на Польшу премьер Венгрии Виктор Орбан сделал неоднозначное заявление. В частности, подчеркнул он, якобы венгерская политика "призывов к миру" в войне между Украиной и Россией является "умной и рациональной". Именно это доказывает инцидент с российскими дронами в одной из стран НАТО.