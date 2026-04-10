Что на самом деле стоит за пасхальным "миром" Путина: анализ NYT

Президент России Владимир Путин / © Associated Press

Россия в одностороннем порядке заявила о прекращении огня на Пасху, поручив армии остановить бои. Впрочем, помня о тысячах нарушений прошлого года, Украина не спешит доверять агрессору.

Об этом говорится в статье The New York Times.

Президент России Владимир Путин объявил о временной паузе в боевых действиях против Украины по случаю Пасхи. Режим тишины должен стартовать в субботу в 16:00 по московскому времени и продлиться до завершения следующего дня.

Министр обороны Андрей Белоусов и начальник Генерального штаба Валерий Герасимов «получили приказ прекратить боевые действия на всех направлениях на этот период». В то же время подчеркивается, что «войска должны быть готовы к отражению возможных провокаций со стороны противника, а также любых агрессивных действий».

Зеленский не верит в искренность пасхального перемирия со стороны РФ

В ответ на запрос журналистов представитель президента Украины Владимира Зеленского оперативно не сообщил, будет ли Киев придерживаться этой инициативы. Сам Зеленский уже больше недели выступает с призывами к прекращению огня на Пасху, но при этом ставит под сомнение искренность намерений российской стороны.

«Мы неоднократно предлагали России прекратить огонь хотя бы на Пасху — это особое время года. Но для них все времена одинаковы, и ничего не является святым», — отметил он 6 апреля.

В прошлом году Путин также заявлял о пасхальной паузе, однако, по словам Зеленского, она была нарушена почти 3000 раз. За те 30 часов российские обстрелы привели к гибели по меньшей мере трех человек в Херсонской области и ранению еще трех.

В Минобороны РФ тогда уверяли, что их силы «строго придерживались режима прекращения огня и оставались на ранее занятых позициях», одновременно обвиняя Украину в почти 5000 нарушений.

Перерастет ли пасхальное прекращение огня в длительное перемирие?

На фоне современной войны, где военные постоянно находятся под наблюдением и ударами дронов, даже кратковременная пауза могла бы дать украинским подразделениям возможность восстановиться и пополнить ресурсы. Однако даже при условии взаимного соблюдения режима тишины он вряд ли станет основой для более длительного перемирия.

Переговорный процесс между Украиной и Россией фактически зашел в тупик после ударов США и Израиля по Ирану. Зеленский 8 апреля отметил, что недавняя пауза в противостоянии между Вашингтоном и Тегераном может создать шанс для возобновления диалога, но признал, что это «окно» может быстро закрыться из-за концентрации администрации американского президента Дональда Трампа на внутренней политике перед промежуточными выборами.

В то же время украинские силы после начала конфликта вокруг Ирана усилили удары по российской нефтяной инфраструктуре, стремясь ограничить финансовые ресурсы Кремля на фоне роста мировых цен на нефть и частичного ослабления американских санкций.

По словам Зеленского, Украина готова прекратить такие атаки только в случае, если Россия также остановит удары по украинской энергетической инфраструктуре.

Киев также выражает недовольство решением США временно смягчить санкции в отношении российской нефти, которая уже находилась в море по состоянию на середину марта. Украинская сторона считает, что это может способствовать финансированию российских военных действий. Срок действия этого решения завершается в субботу — за несколько часов до объявленного перемирия, однако в Украине опасаются его возможного продления из-за нестабильной ситуации на мировом нефтяном рынке.

Напомним, после заявления Путина, Зеленский сообщил, что Украина готова к зеркальному прекращению огня на Пасху, напомнив, что Киев и ранее выступал с такой инициативой. Президент подчеркнул, что людям нужен праздник без угроз, однако Украина хочет не коротких пауз, а длительного мира. Он добавил: если Россия действительно хочет деэскалации, у нее есть шанс не возобновлять обстрелы и после праздников.