Что на самом деле заставило Россию взять паузу в обстрелах энергетики Украины — ответ экспертов

Владимир Путин / © Associated Press

Реклама

Российский диктатор Владимир Путин никогда не согласился бы остановить массированные обстрелы украинской энергосистемы без весомой выгоды для собственного режима. За декларациями о «доброй воле» скрывается прагматический расчет и попытка избежать проблем внутри России.

Об этом в комментарии «24 Канала» рассказали эксперты, проанализировав скрытые мотивы Москвы.

Москва тоже боится замерзнуть

Историк и дипломат Роман Бессмертный убежден: если Кремль действительно дал добро на паузу в ударах, то главная причина — собственная безопасность. На столицу государства-агрессорки надвигаются экстремальные морозы до -30 градусов. В таких условиях любой ответ Украины по российской энергетике может привести к катастрофе Москвы.

Реклама

«Путин, понимая это, мог выторговать у Дональда Трампа недельную паузу. Кто у кого что просил, может знать Виткофф и Кушнер. Именно они занимаются такими вопросами», — отметил Бессмертный.

Дипломат также предостерег от чрезмерного доверия к договоренностям: диктатор может изменить планы в любой момент, как только сочтет восстановление атак выгодным для себя.

Какая роль США

Другой веской причиной «миролюбия» Путина может быть давление Вашингтона на болезненную точку российской экономики — экспорт нефти. Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Усс обращает внимание на активизацию борьбы США с теневым флотом РФ.

За последний месяц американцы перешли от слов к делу, фактически начав перехват незаконных судов.

Реклама

«Дошло до 7 захваченных танкеров. Думаю, что Россия попросила США не трогать отдельные танкеры, помогающие ей перевозить нефть. В обмен Вашингтон мог возложить на Москву обязательство об остановке ударов по Украине», — предположил эксперт.

Такая схема выгодна обеим сторонам переговоров: Трамп одерживает имиджевую «победу» миротворца, а Кремль — гарантии сохранения нефтяных доходов.

Какие риски «тишины»

Эксперты призывают «не расслабляться». Пауза в обстрелах энергетики не означает, что у врага закончились ракеты. Авиаэксперт Анатолий Храпчинский отмечает: Россия продолжает производство, и уже в январе по Украине били ракетами выпуска 2026 года.

«Заявления Трампа и России — это просто белый шум, нам и дальше нужно готовиться качественно защищать свою энергетику и противодействовать новым угрозам», — подчеркнул Храпчинский.

Реклама

Существует опасность, что враг использует перемирие для накопления средств поражения для более мощного удара позже, или изменит приоритеты целей. Вместо ТЭС и подстанций под удар могут попасть критически важные оборонные предприятия или жилые кварталы городов.

Напомним, по информации The New York Times, во время недавних переговоров российская делегация извинилась перед украинской стороной за массированные удары, нанесенные 27 января по гражданской инфраструктуре Одессы и железнодорожному транспорту в Харьковской области. По словам высокопоставленного украинского чиновника, во время встречи Киев призвал прекратить атаки на энергетические объекты и российские переговорщики с этим согласились.

Договоренность носила неформальный характер и не была закреплена в письменном виде — ее назвали своеобразным «джентльменским соглашением». Впрочем, уже через несколько дней Россия нарушила эти заверения, совершив комбинированный удар дронами и ракетами, в результате чего пострадала Одесса, а в Харьковской области был атакован пассажирский поезд. Погибли пять человек.

Как отмечает NYT, после обстрелов российские представители объясняли инцидент сбоями во внутренних приказах и тем, что не все подразделения получили команду о прекращении ударов. Американские эксперты рассматривают такие эпизоды как часть сложного дипломатического процесса, где попытки ограниченных договоренностей могут использоваться для проверки намерений сторон, но не гарантируют реального соблюдения обязательств.