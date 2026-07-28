Трамп и Зеленский / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп, который больше года в частных разговорах с советниками говорил, что Украина проигрывает войну, в последние недели изменил свою оценку ситуации. Американский лидер стал гораздо более благосклонно относиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому и выражает больше оптимизма относительно возможностей Киева.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

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По информации издания, изменение позиции президента США произошло после нескольких личных встреч с Владимиром Зеленским на международных саммитах. Источники утверждают, что украинский президент смог наладить личный контакт с Трампом в рамках более широких усилий европейских союзников по улучшению отношений между Киевом и Вашингтоном.

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Кроме того, Трампа поразила способность Украины не только развивать собственное производство беспилотников, но и эффективно противодействовать атакам российских дронов.

Высокопоставленный чиновник администрации США сказал журналистам: «Трампу нравятся победители, и, по его мнению, Зеленский все больше похож на одного из них».

Сам Дональд Трамп на встрече с Зеленским в Турции в июле заявил: «У нас действительно сложились хорошие отношения. В это трудно поверить, правда?»

WSJ напоминает, что еще год тому назад отношения между двумя президентами были напряженными.

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Трамп публично критиковал Зеленского, а после конфликтной встречи в Овальном кабинете временно приостановил военную помощь и обмен разведывательной информацией с Украиной.

По данным издания, после этого европейские лидеры, среди которых генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, президент Финляндии Александр Стубб и сенатор-республиканец Линдси Грэм, активно работали над возобновлением диалога между Киевом и Белым домом.

По словам собеседников издания, президент США был особенно впечатлен стремительным развитием украинской индустрии беспилотников.

WSJ отмечает, что Украина за годы войны существенно нарастила производство БпЛА — от нескольких тысяч в 2022 году до миллионов единиц в год. Именно это, по оценке источников, помогло изменить восприятие украинской армии в Вашингтоне.

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Кроме того, Трамп якобы положительно оценил эффективность украинской системы противодействия дронам Shahed, поскольку США сталкиваются с подобными угрозами на Ближнем Востоке.

Как пишет WSJ, на взгляды Дональда Трампа повлияли и личные встречи.

В частности, чемпион мира по боксу Александр Усик во время разговора в Белом доме рассказал американскому президенту о войне в Украине и подчеркнул, что украинцы продолжают бороться, несмотря на постоянные российские атаки.

Кроме того, после поездки в Киев изменила свою позицию по отношению к Украине американская консервативная активистка Лора Лумер. После интервью с Зеленским она назвала его «военным лидером» и «незаменимым союзником», после чего неоднократно обсуждала Украину с Трампом.

По информации WSJ, следующим важным событием станет встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне.

В то же время собеседники издания отмечают, что взгляды президента США могут быстро меняться, поэтому говорить об окончательном изменении его политики в отношении Украины пока преждевременно.

Отношения Трампа и Зеленского — последние новости

Напомним, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предположил, что Дональд Трамп может изменить отношение к Владимиру Зеленскому из-за успехов Украины в производстве и применении дронов. По словам Сикорского, Трамп «любит победителей», и скоро Зеленский может стать его любимцем именно благодаря украинским беспилотникам.

К слову, президент Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп понял позицию Украины относительно прекращения огня и стремления к миру. По словам Зеленского, это изменило отношение главы Белого дома к нему, и Трамп стал ему доверять. Украинский лидер подчеркнул, что прекращение войны лучше, чем долгие боевые действия с потерями.

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