Что не так с гарантиями безопасности для Украины: экс-министр о документе Ермака-Расмуссена

Пакет рекомендаций международной группы под руководством Андрея Ермака и Андерса Фога Расмуссена по гарантиям безопасности для Украины нуждается в доработке, чтобы он не повторил судьбу пресловутого Будапештского меморандума.

Об этом рассказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко на Youtube-канале ТСН.

Как подчеркнул экс-министр, "в этом наброске, это еще даже не документ, нет главного – определения, что же такое "гарантия".

"Пока у нас нет четкого понимания, что такое "гарантии" и каким образом они будут применяться, каков их объем, это будут предварительные разговоры. В Будапештском меморандуме мы читали как "гарантии", они — как "заверения". А в итоге — получился пшик", — напомнил Огрызко.

Как подчеркнул экс-глава МИД, в этом документе его также " совершенно не устраивает тезис, что перспектива вступления Украины в НАТО — дальняя".

"Это абсолютно не вкладывается ни в какую логику и здравый смысл... Думаю, что на второй день после того, как украинские войска освободят нашу территорию по состоянию на 1991-й год, международно признанные границы, которые признаются всем цивилизованным миром, Украина должна немедленно подать заявку на вступление в НАТО", — заявил он.

Огрызко добавил, что не понимает, "почему в документе написано, что самозащита – это лучшее, что у нас может быть".

"У нас должна быть коллективная защита. Самозащита – это очень хорошо, когда вокруг миролюбивые государства", – сказал он.

Также экс-министр отметил, что в документе "ничего не пишется, что будет с Россией".

"Там написано, что Россия нам снова должна гарантировать ненападение. Это те же грабли, только прописанные по-новому", — заявил Огрызко.

Напомним, 13 сентября в Офисе президента презентовали документ под названием "Киевский договор безопасности" — рекомендации по предстоящим гарантиям безопасности для Украины. Документ разработала экспертная группа под руководством руководителя ОП Андрея Ермака и экс-генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена.

Речь идет, в частности, о том, что Украине необходимы ресурсы для содержания мощной армии, способной противостоять войскам и другим военизированным формированиям РФ. Также необходимы многолетние стабильные инвестиции в оборонно-промышленный комплекс Украины, поставки оружия и помощь союзников с разведданными, совместные учения и интенсивные тренировочные миссии под эгидой ЕС и НАТО.

В основную группу гарантов безопасности Украины должны входить США, Великобритания, Канада, Польша, Италия, Германия, Франция, Австралия, Турция, страны Северной Европы и Балтии, Центральной и Восточной Европы.

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