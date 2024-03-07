Что не так с Telegram и чего хотят в Раде: нардепы готовят запрос в ГФС

Юрчишин заявил, что ключевое сейчас в истории с Telegram – договориться с Дуровым о механизмах влияния на российскую пропаганду, и выяснить, почему такой прибыльный бизнес очень недоналогован.

В Верховной Раде готовят запрос в Государственную фискальную службу по поводу коммерческой деятельности телеграм-каналов. Нардепы заявляют о необходимости регуляции Telegram, а не о его блокировке.

Об этом глава парламентского комитета по вопросам свободы слова, нардеп от "Голоса" Ярослав Юрчишин рассказал в интервью "Детектор медиа".

Что не так с Telegram

По поводу деятельности Telegram Юрчишин высказался, что "всегда лучше регулировать, а не закрывать".

"Почему? Потому что это более демократический подход. С другой стороны, Украина в войне и у нас нет роскоши долго решать вопрос. Тогда лучше разрубить узел, чем его распутывать", – объяснил нардеп.

Он также объяснил, что не так с Telegram.

"В чем проблема Telegram? Поскольку Telegram более популярен не на Западе, а в развивающихся странах, Павел Дуров, прикрываясь правом на свободу высказываний, пытается не осуществлять регулирование. Он всех уверял, что не регулирует Telegram. Но когда была история с ИГИЛ, то США сначала пытались словесно убеждать Павла Дурова, что нелогично держать паблики лидеров ИГИЛ или групп, где они мобилизуют своих сторонников, и предоставлять им финансовые механизмы, которые встроены в Telegram, для перевода средств. То сначала были возражения, заявления, что мы свободны, мы не регулируем…А когда подали на них в суд на крупную сумму, то моментально политика сообщества поменялась, Павел Дуров и Telegram достаточно оперативно отреагировали", – рассказал Юрчишин.

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Он добавил, что Украина для Telegram – один из самых больших рынков. Поэтому, если его основатель Дуров и администрация заинтересованы в том, чтобы эффективно работать в Украине, пусть создадут в ней свое представительство, отметил нардеп.

"У нас будет быстрая коммуникация. Никто не будет требовать закрытия, если не будет доказательств, что через ботов разгоняется у нас российская пропаганда", — заметил глава комитета ВР по свободе слова.

Павел Дуров / Фото: vk.com/durov

Коммерческая деятельность Telegram

Юрчишин указал, что коммерческая деятельность – это другой вопрос. По его мнению, коммерческая деятельность анонимных украинских телеграм-каналов должна заинтересовать фискальную службу. А именно – за какие средства существуют редакции, платят ли они налоги с рекламы или анонсов.

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"Мы только начинаем с этими вопросами работать. Потому что только мы заявляем о необходимости регуляции Telegram – телеграм-каналы сразу разгоняют информацию, что мы будем их блокировать. Это сразу подхватывает российская пропаганда", – обратил внимание народный избранник.

"Мы планируем послать запрос в Государственную фискальную службу отдельно по Telegram, и по тем пабликам, где мы видим много рекламы, экономическую активность. Убежден, что мы увидим, что если и платятся налоги, то это слезы и капли. А тут вопрос: если это экономическая деятельность в воюющей стране, то явно, что эти налоги и сборы должны идти на нашу оборону", – высказался Юрчишин.

Он подчеркнул, что ключевое сейчас – договориться с Дуровым о том, чтобы Украина имела механизмы влияния на российскую пропаганду, и о том, "чтобы выяснить, почему такой прибыльный бизнес у нас, вероятнее всего, очень недоналогован".

Напомним, в конце февраля в ГУР Минобороны Украины сообщили, что Россия массово скупает украинские телеграм-каналы и вербует ее влиятельных граждан для дестабилизации ситуации внутри страны. Эти действия направлены на реализацию спецоперации "Майдан-3".

Впоследствии в Telegram заявили, что компания будет принимать меры и анализировать список "потенциально проблемных" каналов, полученный от украинских властей.

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