Что нужно для быстрого окончания войны: Зеленский назвал главное условие

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал международные инициативы по завершению боевых действий. Глава государства предостерег союзников от попыток давить на Киев ради скорых результатов.

Об этом он сказал в интервью Le Monde.

По словам Зеленского, какие-либо попытки заставить Украину к завершению войны путем уступок или внутреннего давления не принесут желаемого мира.

Глава государства подчеркнул, что скорейшее прекращение кровопролития напрямую зависит от решимости Запада в отношении Москвы, а не Киева.

«Я считаю, что если Соединенные Штаты действительно хотят быстрого завершения этой войны, то это будет достигнуто не путем усиления давления на Украину. Это решится большим давлением на Россию. Но это их право выбирать», — заявил Зеленский.

Напомним, на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке в США заявляли о возможности пересмотра приоритетов в поставках вооружения, отмечая, что национальные интересы остаются ключевыми.

В то же время в Госдепе отметили, что по состоянию на сегодняшний день ни одна единица оружия, предназначенная для Украины, не была перенаправлена в другие регионы, хотя такая возможность в случае необходимости не исключается.

Европейские союзники, в частности Германия, отмечали недопустимость использования военной помощи, оплаченной для Украины, для других целей. В Берлине подчеркивали, что подобная техника должна применяться исключительно для нужд ВСУ.

Также Украина ранее призвала западных партнеров усилить военную помощь для более эффективного поражения объектов на территории России, где производятся ударные беспилотники типа Shahed.

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник заявлял, что массовое производство и использование модернизированных дронов свидетельствует об углублении военного сотрудничества между Россией и Ираном.

По его словам, Украина уже наносит удары по соответствующим объектам на территории РФ, однако для повышения эффективности таких действий требует дополнительных ресурсов и современного вооружения, в том числе средств для глубоких ударов и развития собственного ракетного производства.