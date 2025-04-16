Что нужно для выборов во время военного положения — глава "Опоры" ответила

Когда будут выборы в Украине / © Associated Press

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В некоторых случаях выборы в Украине могут быть и в условиях правого режима военного положения, и во время режима прекращения огня.

Об этом заявила председатель правления гражданской сети «Опора» Ольга Айвазовская в интервью LB.UA.

«У меня нет ответа на вопрос, когда будут выборы, потому что при определенных обстоятельствах они могут быть и в условиях правого режима военного положения, и во время прекращения огня. Они могут быть и после окончания большой фазы войны и прекращения правого режима военного положения», — говорит Айвазовская.

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По ее мнению, все зависит от политической гибкости в Офисе президента, позиции парламента, «имеющего определенные опции для того, чтобы, например, провести президентскую кампанию даже до окончания военного положения». При этом со стороны ОП нет никакой конкретики по поводу предстоящих выборов.

Айвазовская сомневается в возможности подготовиться к выборам за срок менее 12 месяцев. Она подчеркивает, что электоральный цикл следует защитить от внешнего вмешательства; защитить население, граждан, участников, субъектов, управленцев, киберпространство. А это занимает много времени.

«Я когда слышу о трех-четырех месяцах (на подготовку к выборам — Ред.), могу остановиться лишь на одной теме Государственного реестра и рассказать, как будет это выглядеть в поле, когда в конкретных громадах 70–80% данных реестра не соответствуют действительности. И что при желании можно сделать с данными людей, которые конвертируются в голоса в протоколе, если есть четкое понимание руководства администрации, что этих людей нет, никто за них не придет и не проголосует», — говорит глава правления гражданской сети «Опора».

Ранее руководитель ОП Андрей Ермак прокомментировал слухи, действительно ли власти собрались проводить выборы уже летом.