Что нужно Украине, чтобы США возобновили помощь – Вэнс ответил

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Венс сказал, что Украина должна сесть за стол переговоров и начать диалог, чтобы возобновить помощь, и что президент Дональд Трамп все еще предан соглашению о редкоземельных минералах.

Об этом сообщает CNN.

"Мы хотим, чтобы у украинцев было суверенное и независимое государство. Мы считаем, что украинские войска воевали очень храбро, но мы находимся в том моменте, когда ни Европа, ни Соединенные Штаты, ни украинцы не могут продолжать эту войну бесконечно", – заявил Венс.

Именно поэтому он считает, что все должны "прийти за стол переговоров"

"И президент Трамп пытается прислать очень четкое сообщение, что украинцы должны сесть за стол переговоров и начать переговоры с президентом Трампом по соглашению о полезных ископаемых", – говорит вице-президент.

Отвечая на вопрос, верит ли он в возможное соглашение о редких полезных ископаемых, Венс сказал: "Конечно верю. И я думаю, что президент все еще предан соглашению по поводу полезных ископаемых. Я думаю, что мы услышали некоторые положительные вещи, но пока, конечно, не подпись соглашения от наших друзей в Украине".

Вице-президент также обвинил украинскую сторону в том, что она не желала "добросовестно вести переговоры", и утверждал, что к США не относились справедливо, когда речь зашла о помощи Украине.

"Это действительно смешно и, откровенно говоря, оскорбление для американского народа, что европейцы получают лучшее соглашение, чем американский народ", – сказал он.

В то же время Венс сказал, что Штаты не планируют ужесточать санкции против РФ, чтобы поощрить Россию к переговорам.

"Я не думаю, что это правильно. У нас все еще есть ряд санкций, наложенных на РФ. И мы действительно считаем, что россияне испытывают экономические трудности из-за этого конфликта", – ответил он.

Ранее старший советник американского президента Джейсон Миллер заявил, что ситуация с помощью – это "кнут" для Зеленского.

Напомним, 4 марта стало известно, что в США решили приостановить всю военную помощь Украине.

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