Накануне ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности судьба Украины остается неопределенной.

Как отмечает издание, в этом году Мюнхенская конференция по безопасности напоминает о том, насколько тупик в дипломатических переговорах. Шесть европейских чиновников считают, что результаты встречи будут ограничены формальными заявлениями солидарности, без конкретных договоренностей.

Сейчас, по информации Politics, США дали понять Киеву, что гарантии безопасности не будут согласованы, пока Украина и Россия не достигнут общего соглашения о завершении войны. Россия же стоит на своем, требуя территории, которые Украина отдавать не собирается. Это парализует процесс мирного урегулирования.

По словам высокопоставленного чиновника США, территориальные вопросы остаются ключевыми: Москва настаивает на контроле над всем Донбассом, даже над частями, которые еще не оккупированы. В то же время стороны готовы к диалогу, но компромисс пока невозможен.

Планируется новая встреча США, России и Украины на следующей неделе, возможно в Майами или Абу-Даби, где дипломаты надеются на реальные результаты. Особую сложность создает одновременная дипломатия по Ирану и войне в Украине, отмечает спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф.

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже отметила: «Мы до сих пор не видели никаких признаков серьезности России относительно мирных переговоров или их результатов».

По данным издания, пока, несмотря на все дипломатические усилия, переговоры между Украиной и Россией остаются тупиком. Стороны согласовали лишь принципы прекращения огня и возможного демилитаризованного пояса, но ключевые вопросы — границы Украины и присутствие западных войск — до сих пор не решены.

Украинские политики отмечают: «Россию нельзя убедить миром, ее можно только заставить к миру». В то же время экономика России страдает из-за санкций и ограничения импорта нефти, что открывает Киеву шанс на стратегическое давление.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Германию, где примет участие в Мюнхенской конференции.