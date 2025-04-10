Что означает появление китайцев на поле боя: генерал США Ходжес объяснил

Бен Ходжес / © ТСН.ua

Реклама

Вовлечение китайских войск в боевые действия против Украины не является «большой неожиданностью», но означает, что Пекин действительно имеет интерес в том, как разворачиваются события.

Об этом заявил генерал-лейтенант США в отставке, экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес в интервью «Радио Свобода».

«Я не думаю, что они (Китай — Ред.) имеют какую-то особую приверженность России, но они располагают российской нефтью и газом. И они хотят иметь возможность передвигаться по Арктике, поскольку использование северных торговых путей становится все более доступным на протяжении всего года», — говорит генерал.

Реклама

По его мнению, Пекин заинтересован иметь статус-кво с Россией и не заинтересован в крахе путинского режима.

«Если бы Россия не могла экспортировать нефть и газ в Китай или Индию, это была бы совсем другая история. И именно здесь, я думаю, Европа могла бы помочь, препятствуя России экспортировать нефть и газ через Черное и Балтийское моря, используя этот незаконный теневой флот. Итак, экономический инструмент действительно важнее, по моему мнению, чем даже предоставление боеприпасов Украине», — подытожил Ходжес.

Ранее Бен Ходжес скептически оценил возможность перемирия с Россией.

Напомним, что украинские военные впервые взяли в плен двух китайских военных.

Президент Зеленский рассказал, что ВСУ вступили в бой в Донецкой области с шестью китайскими военными. Двое из них попали в плен.