Что означала карта Украины во время встречи Зеленского и Трампа в Белом доме: объяснение политтехнолога
По мнению Пастернака, карта не означала давление на Зеленского, потому что лидер Украины прекрасно понимает ситуацию на фронтах.
Карта Украины в Овальном кабинете Белого дома — это дипломатический жест и сигнал для президента РФ Владимира Путина. Глава США Дональд Трамп хотел показать диктатору, что обсуждается тема территорий.
Об этом в эфире «КИЕВ24» рассказал политтехнолог Олег Пастернак.
«Если стоит карта, значит, в частных разговорах обсуждалась тема вероятности территориального вопроса», — пояснил эксперт.
Политтехнолог считает, что Трамп сообщил об этом Путину во время телефонного звонка после саммита. Мол, все окей, и тема территорий может быть финализирована, есть перспектива достижения некоего компромисса.
«Это дипломатический жест и сигнал в Москве. Публично Зеленский не может и не будет менять никаких точек зрения, потому что его коммуникация должна соответствовать законодательству Украины», — объясняет Пастернак.
Нельзя обсуждать обмены территории, когда Украина, согласно Конституции, является суверенным и территориально целостным государством. Несмотря на то, что РФ оккупировала 20% ее территории. Политтехнолог предположил, что Зеленский рассчитывает обсудить это на встрече с Путиным.
Как добавляет Пастернак, сейчас лидеру Украины главное добиться возможности трехсторонней встречи. Для этого нужно создать впечатление определенной уступчивости, деловой атмосферы, спокойного обсуждения.
Напомним, в РФ прокомментировали переговоры 18 августа в Белом доме. Там назвали встречи в Белом доме между президентами США Дональдом Трампом и Украиной Владимиром Зеленским, лидерами Европы и генсеком НАТО Марком Рютте «важным днем дипломатии».
«Сегодня важный день дипломатии, сосредоточенный на крепком мире, а не на временном прекращении огня», — подчеркнул спецпредставитель Путина по вопросам инвестиций и экономического сотрудничества Кирилл Дмитриев.