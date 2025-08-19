ТСН в социальных сетях

Что означала карта Украины во время встречи Зеленского и Трампа в Белом доме: объяснение политтехнолога

По мнению Пастернака, карта не означала давление на Зеленского, потому что лидер Украины прекрасно понимает ситуацию на фронтах.

Автор публикации
Маша Сердюк
Что означала карта Украины во время встречи Зеленского и Трампа в Белом доме: объяснение политтехнолога

© Getty Images

Карта Украины в Овальном кабинете Белого дома — это дипломатический жест и сигнал для президента РФ Владимира Путина. Глава США Дональд Трамп хотел показать диктатору, что обсуждается тема территорий.

Об этом в эфире «КИЕВ24» рассказал политтехнолог Олег Пастернак.

«Если стоит карта, значит, в частных разговорах обсуждалась тема вероятности территориального вопроса», — пояснил эксперт.

Политтехнолог считает, что Трамп сообщил об этом Путину во время телефонного звонка после саммита. Мол, все окей, и тема территорий может быть финализирована, есть перспектива достижения некоего компромисса.

«Это дипломатический жест и сигнал в Москве. Публично Зеленский не может и не будет менять никаких точек зрения, потому что его коммуникация должна соответствовать законодательству Украины», — объясняет Пастернак.

Нельзя обсуждать обмены территории, когда Украина, согласно Конституции, является суверенным и территориально целостным государством. Несмотря на то, что РФ оккупировала 20% ее территории. Политтехнолог предположил, что Зеленский рассчитывает обсудить это на встрече с Путиным.

Как добавляет Пастернак, сейчас лидеру Украины главное добиться возможности трехсторонней встречи. Для этого нужно создать впечатление определенной уступчивости, деловой атмосферы, спокойного обсуждения.

Напомним, в РФ прокомментировали переговоры 18 августа в Белом доме. Там назвали встречи в Белом доме между президентами США Дональдом Трампом и Украиной Владимиром Зеленским, лидерами Европы и генсеком НАТО Марком Рютте «важным днем дипломатии».

«Сегодня важный день дипломатии, сосредоточенный на крепком мире, а не на временном прекращении огня», — подчеркнул спецпредставитель Путина по вопросам инвестиций и экономического сотрудничества Кирилл Дмитриев.

