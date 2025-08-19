Что означала карта Украины во время встречи Зеленского и Трампа в Белом доме: объяснение политтехнолога

© Getty Images

Карта Украины в Овальном кабинете Белого дома — это дипломатический жест и сигнал для президента РФ Владимира Путина. Глава США Дональд Трамп хотел показать диктатору, что обсуждается тема территорий.

Об этом в эфире «КИЕВ24» рассказал политтехнолог Олег Пастернак.

«Если стоит карта, значит, в частных разговорах обсуждалась тема вероятности территориального вопроса», — пояснил эксперт.

Политтехнолог считает, что Трамп сообщил об этом Путину во время телефонного звонка после саммита. Мол, все окей, и тема территорий может быть финализирована, есть перспектива достижения некоего компромисса.

«Это дипломатический жест и сигнал в Москве. Публично Зеленский не может и не будет менять никаких точек зрения, потому что его коммуникация должна соответствовать законодательству Украины», — объясняет Пастернак.

Нельзя обсуждать обмены территории, когда Украина, согласно Конституции, является суверенным и территориально целостным государством. Несмотря на то, что РФ оккупировала 20% ее территории. Политтехнолог предположил, что Зеленский рассчитывает обсудить это на встрече с Путиным.

Как добавляет Пастернак, сейчас лидеру Украины главное добиться возможности трехсторонней встречи. Для этого нужно создать впечатление определенной уступчивости, деловой атмосферы, спокойного обсуждения.

Напомним, в РФ прокомментировали переговоры 18 августа в Белом доме. Там назвали встречи в Белом доме между президентами США Дональдом Трампом и Украиной Владимиром Зеленским, лидерами Европы и генсеком НАТО Марком Рютте «важным днем дипломатии».

«Сегодня важный день дипломатии, сосредоточенный на крепком мире, а не на временном прекращении огня», — подчеркнул спецпредставитель Путина по вопросам инвестиций и экономического сотрудничества Кирилл Дмитриев.