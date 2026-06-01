Что означают странные танцы Трампа: эксперты объяснили его язык тела

Танец президента США Дональда Трампа

Фирменные танцевальные движения президента США Дональда Трампа стали неотъемлемой частью его имиджа, несмотря на критику со стороны жены Мелании. Эксперты по языку тела объяснили, что на самом деле означают эти «непрезидентские» жесты.

Об этом сообщает Huffington Post.

В течение многих лет, а особенно во время предвыборной кампании 2024 года, Трамп регулярно демонстрировал свои характерные танцевальные движения. Его танец стал настолько узнаваемым, что фактически превратился в один из элементов личного стиля политика — наряду с отходами от заранее подготовленных речей и фразами, которые быстро становятся вирусными.

Что означают танцы Трампа?

Тем временем эксперт по языку тела Патти Вуд проанализировала этот танец, который обычно сопровождается движениями с согнутыми руками и сжатыми кулаками под композицию Village People — YMCA.

«Одна из причин, почему за этим так интересно наблюдать, заключается в том, что мы точно знаем, что именно он сделает, и все равно каждый раз смотрим на это [и пытаемся] понять», — сказала эксперт.

«Если посмотреть на это определенным образом, он танцует так же, как говорит. Это очень повторяемо, очень просто. То есть там нет ничего сложного», — добавила она.

Вуд также объяснила, что жест президента США со сжатым кулаком может «создавать напряжение» в нервной системе людей, которые это наблюдают.

Клинический психолог Дениз Дадли в разговоре с изданием также отметила: «Эти сжатые кулаки… жесты очень ориентированы на доминирование, они агрессивны».

Впрочем, по мнению экспертов, такие движения являются не только способом продемонстрировать доминирование, но и могут выполнять функцию так называемой «сигнализации толпе».

«Такая сигнализация толпе — это способ, благодаря которому лидер может побудить людей начать делать то же, что и он. Все его сторонники MAGA, его избиратели — все они могут повторять те же самые движения», — пояснила Дадли.

Эксперты также обратили внимание на еще одну особенность танца: если большинство людей во время танца двигаются вперед-назад или в стороны, то ноги Трампа почти не меняют положения.

По словам Вуд, те, кто попытается повторить этот танец, могут почувствовать определенный дискомфорт и физическое напряжение, что резко контрастирует со свободой движений и самовыражением, которые обычно ассоциируются с танцами.

Напомним, ранее Трамп признался, что жена запрещает исполнять его «фирменный» танец, считая это недостойным для президента. Несмотря на критику первой леди, которая сравнила это с поведением президента США Франклина Рузвельта, в январе Трамп все равно станцевал перед публикой после завершения своего выступления на собрании республиканцев.

