Что получит Украина взамен на помощь странам Ближнего Востока: ответ МИД
Представитель МИД подтвердил, что на Ближний Восток уже отправили 210 украинских военных экспертов.
На фоне военного конфликта на Ближнем Востоке, во время которого Иран применяет ударные беспилотники, одиннадцать стран обратились к Украине с запросами о поддержке. Взамен Украина рассчитывает на взаимное сотрудничество по четырем общим направлениям.
Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий.
«Во-первых, это усиление политической поддержки Украины. Во-вторых, поддержка санкционной политики в отношении России и Ирана. В-третьих, расширение практического сотрудничества в сфере безопасности и обороны. И в-четвертых, участие в восстановлении Украины и инвестиционных проектах», — перечислил он направления сотрудничества, не вдаваясь в подробности.
По словам Тихого, после конкретных переговоров и договоренностей будет объявлено больше деталей сотрудничества по этим направлениям.
Представитель МИД также подтвердил, что на Ближний Восток уже отправили 210 украинских военных экспертов. Они работают в Эмиратах, Катаре, Саудовской Аравии и Кувейте, в частности помогая защищать и объекты США от иранских «Шахедов».
«Дополнительно готовится командировка еще 34 специалистов — об этом также сообщил президент Украины. Он отметил, что украинские экспертные команды уже активно работают со странами Ближнего Востока, устанавливают контакты на высоком уровне, в частности через визиты руководства сектора безопасности и обороны Украины», — проинформировал Тихий.
Он отметил, что Украина имеет уникальный комплексный опыт противодействия воздушным угрозам, в частности таким, которые исходят от иранских дронов.
«Речь идет не только о системах перехвата. Недостаточно иметь отдельные средства — важна целая инфраструктура: от радаров до командных пунктов. Кроме того, значение имеет и программное обеспечение, которое обеспечивает эффективное противодействие. И самое главное — это специалисты с реальным боевым опытом, которые знают, как работать с такими угрозами», — пояснил спикер украинского внешнеполитического ведомства.
Напомним, ранее глава парламентского комитета по национальной безопасности Ирана Ибрагим Азизи пригрозил Украине ударами, обвинив ее в помощи Израилю беспилотниками.
Президент Владимир Зеленский отметил, что такие заявления не являются для Украины чем-то новым. По его словам, с начала полномасштабного вторжения России постоянно приходится слышать различные угрозы. Президент также отметил, что Россия помогает Ирану, в частности передавая технологии для ударных беспилотников.