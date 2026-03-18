Что получит Украина взамен на помощь странам Ближнего Востока: ответ МИД

Спикер МИД Украины Георгий Тихий / © МИД Украины

На фоне военного конфликта на Ближнем Востоке, во время которого Иран применяет ударные беспилотники, одиннадцать стран обратились к Украине с запросами о поддержке. Взамен Украина рассчитывает на взаимное сотрудничество по четырем общим направлениям.

Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий.

«Во-первых, это усиление политической поддержки Украины. Во-вторых, поддержка санкционной политики в отношении России и Ирана. В-третьих, расширение практического сотрудничества в сфере безопасности и обороны. И в-четвертых, участие в восстановлении Украины и инвестиционных проектах», — перечислил он направления сотрудничества, не вдаваясь в подробности.

По словам Тихого, после конкретных переговоров и договоренностей будет объявлено больше деталей сотрудничества по этим направлениям.

Представитель МИД также подтвердил, что на Ближний Восток уже отправили 210 украинских военных экспертов. Они работают в Эмиратах, Катаре, Саудовской Аравии и Кувейте, в частности помогая защищать и объекты США от иранских «Шахедов».

«Дополнительно готовится командировка еще 34 специалистов — об этом также сообщил президент Украины. Он отметил, что украинские экспертные команды уже активно работают со странами Ближнего Востока, устанавливают контакты на высоком уровне, в частности через визиты руководства сектора безопасности и обороны Украины», — проинформировал Тихий.

Он отметил, что Украина имеет уникальный комплексный опыт противодействия воздушным угрозам, в частности таким, которые исходят от иранских дронов.

«Речь идет не только о системах перехвата. Недостаточно иметь отдельные средства — важна целая инфраструктура: от радаров до командных пунктов. Кроме того, значение имеет и программное обеспечение, которое обеспечивает эффективное противодействие. И самое главное — это специалисты с реальным боевым опытом, которые знают, как работать с такими угрозами», — пояснил спикер украинского внешнеполитического ведомства.

Напомним, ранее глава парламентского комитета по национальной безопасности Ирана Ибрагим Азизи пригрозил Украине ударами, обвинив ее в помощи Израилю беспилотниками.

Президент Владимир Зеленский отметил, что такие заявления не являются для Украины чем-то новым. По его словам, с начала полномасштабного вторжения России постоянно приходится слышать различные угрозы. Президент также отметил, что Россия помогает Ирану, в частности передавая технологии для ударных беспилотников.