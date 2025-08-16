- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 766
- Время на прочтение
- 2 мин
Что потребует Трамп от Зеленского, чтобы удовлетворить Путина: эксперт рассказал, к чему готовиться Украине
Украина может оказаться под давлением США из-за требований Путина.
США могут оказывать давление на Украину из-за Донбасса.
Об этом в эфире «Киев 24» рассказал политолог Андрей Городницкий.
«Трамп был так расстроен на пресс-конференции, потому что знал, что будет дальше. Эти улыбки Путина, саркастические, говорят о том, что ему завтра придется идти в Зеленский и давить на него, чтобы он принял условия», — отметил Городницкий.
Он подчеркнул, что давление не будет исходить от Путина, а фактически от Трампа.
«Он понимает, что сейчас нужно делать жесткий выбор. Он еще не готов и не будет готов делать этот выбор, поэтому будет максимально давить на Украину, чтобы она приняла условия Путина любыми способами», — объяснил эксперт.
Политолог уточнил, что речь идет о Донбассе.
«Что Украина должна отдать за это? Донбасс. Это часть нашей суверенной территории. Для Трампа слово Конституция что-то очень далекое. Он считает, что президент может делать все, что захочет», — добавил Городницкий.
Он отметил, что Трамп будет использовать различные механизмы давления, включая возможные финансовые стимулы и гарантии безопасности, но основная цель — принудить Киев к уступкам в отношении Донбасса.
Напомним, президент США Дональд Трамп может обвинить украинского лидера Владимира Зеленского в срыве мирного соглашения с Россией во время запланированной на понедельник, 18 августа, встречи в Вашингтоне.
Трамп не смог добиться договоренностей на саммите с Владимиром Путиным на Аляске, и обычно в таких случаях американский президент пытается переложить ответственность на других. Во время визита в Вашингтон Дональд Трамп может обвинить Зеленского, как это уже происходило в феврале этого года.