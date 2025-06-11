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Что предложат Украине на саммите НАТО: проект итогового документа
Союзники по НАТО рассмотрят возможность включения взносов на оборону Украины в новый целевой показатель расходов.
В проекте итоговой декларации саммита НАТО, который состоится 24-25 июня в Гааге, отсутствует упоминание о перспективе вступления Украины в военный альянс и обещание долгосрочной помощи Украине в сфере безопасности.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на текст документа.
«Одностраничная декларация фокусируется только на оборонных расходах, что резко отличается от прошлогоднего заявления, которое содержало более 5 тысяч слов и включало обещание долгосрочной помощи Украине в сфере безопасности», — пишет издание.
В заявлении Россию признают «угрозой» евроатлантической безопасности, однако ее не называют агрессором Украины. Нет в документе ни одного упоминания о Китае, который ранее называли «решающим фактором, способствовавшим» вторжению России в Украину.
Также в заявлении отсутствует перспектива вступления Украины в военный альянс, которая была заметной на предыдущих саммитах. Прошлогоднее обещание Киеву в размере 40 миллиардов долларов также не было возвращено на рассмотрение.
При этом союзники по НАТО рассмотрят возможность включения взносов на оборону Украины в новый целевой показатель расходов. Генсек НАТО Марк Рютте во время саммита в Гааге сосредоточит внимание на достижении соглашения между членами блока о расходах на оборону в объеме 5% ВВП, на чем настаивают США.
В предыдущем проекте подтверждается обязательство союзников по коллективной обороне, что нападение на одного члена считается нападением на всех, и союзники будут принимать соответствующие меры.
Краткость нынешней декларации объясняют попыткой ограничить потенциальную возможность публичных ссор между президентом Дональдом Трампом и его союзниками.
Проект, вероятно, изменится, прежде чем окончательная версия будет согласована на встрече в Гааге.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение на саммит НАТО в Гааге