Что предложат Украине на саммите НАТО: проект итогового документа

Войска НАТО / © ТСН.ua

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В проекте итоговой декларации саммита НАТО, который состоится 24-25 июня в Гааге, отсутствует упоминание о перспективе вступления Украины в военный альянс и обещание долгосрочной помощи Украине в сфере безопасности.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на текст документа.

«Одностраничная декларация фокусируется только на оборонных расходах, что резко отличается от прошлогоднего заявления, которое содержало более 5 тысяч слов и включало обещание долгосрочной помощи Украине в сфере безопасности», — пишет издание.

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В заявлении Россию признают «угрозой» евроатлантической безопасности, однако ее не называют агрессором Украины. Нет в документе ни одного упоминания о Китае, который ранее называли «решающим фактором, способствовавшим» вторжению России в Украину.

Также в заявлении отсутствует перспектива вступления Украины в военный альянс, которая была заметной на предыдущих саммитах. Прошлогоднее обещание Киеву в размере 40 миллиардов долларов также не было возвращено на рассмотрение.

При этом союзники по НАТО рассмотрят возможность включения взносов на оборону Украины в новый целевой показатель расходов. Генсек НАТО Марк Рютте во время саммита в Гааге сосредоточит внимание на достижении соглашения между членами блока о расходах на оборону в объеме 5% ВВП, на чем настаивают США.

В предыдущем проекте подтверждается обязательство союзников по коллективной обороне, что нападение на одного члена считается нападением на всех, и союзники будут принимать соответствующие меры.

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Краткость нынешней декларации объясняют попыткой ограничить потенциальную возможность публичных ссор между президентом Дональдом Трампом и его союзниками.

Проект, вероятно, изменится, прежде чем окончательная версия будет согласована на встрече в Гааге.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение на саммит НАТО в Гааге