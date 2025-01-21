Что предложит Трамп для быстрого завершения войны в Украине: неутешительная оценка Foreign Affairs

Президент США Дональд Трамп во время предвыборной кампании обещал быстро прекратить войну в Украине. Большинство предполагают, что это потребует усилий по достижению договоренности, которая позволит каждой стороне сохранить большую часть территории, которую она сейчас удерживает.

Об этом говорится в статье Foreign Affairs.

В материале говорится, что США имеют три основных интереса в европейской борьбе – это спасение Украины, защита Европы и сдерживание России. Достичь результатов, хотя и ограниченных, можно по всем этим целям, но при условии предоставления Украине адекватных гарантий безопасности и финансовой поддержки.

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Автор статьи проанализировал, каким может быть соглашение о прекращении войны. Так, вероятно, каждая сторона сохранит большую часть подконтрольных ей территорий.

"Украина и большинство ее сторонников не воспринимают эту идею на том основании, что она вознаградит российскую агрессию и позволит России незаконно захватить значительный кусок Украины. Они правы, и это не тот результат, на который многие надеялись. Тем не менее, такое соглашение теперь может представлять наименее плохую альтернативу из доступных – и, тщательно структурированная, она может удовлетворить интересы всех сторон достаточно хорошо, чтобы быть приемлемой", – указано в публикации.

Урегулирование на нынешних линиях боевых действий могло бы позволить России сохранить фактический контроль над пятой частью Украины на востоке, а на остальной территории государства позволить двигаться дальше и стремиться к своей независимой судьбе.

"Главное – убедиться, что остальная Украина имеет безопасность и помощь, чтобы жить в безопасности после прекращения боевых действий, а не просто болтать до возобновления российских атак через несколько лет. Эти беспокойства можно решить с помощью сильных гарантий безопасности после урегулирования, и администрация Трампа должна настаивать на них", – отмечает автор статьи.

Такое урегулирование поставило бы Европу перед лицом милитаризованного агрессора с успешным завоеванием. Но это также выиграло бы время для НАТО, чтобы перевооружиться и подготовиться к долгосрочным мерам.

Отмечается, что Москва терпит больше вреда, чем может показаться, и некоторое время не будет иметь возможности атаковать другие цели. И к тому времени, когда Североатлантический союз возобновит свою силу, он может легко стать значительно сильнее, обеспечивая сохранение сдерживания.

Что касается России, то президент Владимир Путин, естественно, объявил бы такое урегулирование большой победой. Но на самом деле его "спецоперация" дорого обошлась бы его стране: огромные человеческие и экономические потери, испорченные отношения с Западом, потерянный дипломатический и моральный капитал ради того, чтобы "стать гарнизонным государством и китайским сателлитом". По мнению автора статьи, история сочтет это не триумфом, а катастрофой.

К слову, 20 января после своей инаугурации Трамп сказал журналистам, что Путину следует согласиться на мирное соглашение, ведь в случае отказа Россия окажется в большой беде.

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