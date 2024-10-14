Что предполагает "план победы" Зеленского: новые детали от ОП

В частности, речь идет о запросе на дополнительные ракеты большой дальности и разрешении применять их по военным целям в глубине России.

"План победы" Украины – подробная стратегия, охватывающая военные, экономические, политические и дипломатические шаги, необходимые для принуждения России прекратить войну.

Об этом советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк рассказал изданию The Wall Street Journal.

К военным шагам, предусмотренным "планом победы", входит запрос на дополнительные ракеты большой дальности, известные как ATACMS и Storm Shadow, разрешение применять их по военным целям в глубине России.

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"Подоляк сказал, что это может изменить расчет Путина путем усиления внутреннего давления, а также ослабления передовых сил России", – говорится в статье.

Как отметил советник руководителя президентского офиса, без дополнительной поддержки Украины война может затянуться на годы. По его словам, это в конечном итоге приведет к размыванию глобального положения западных стран. Принуждение Украины к мирным переговорам со слабой позиции не совершит войну, вместо этого побуждает президента России Владимира Путина продолжать иди к своей цели – полному контролю над Украиной.

К слову, накануне Подоляк анонсировал, что в ближайшие дни украинцы будут ознакомлены с планом принуждения России к миру.

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