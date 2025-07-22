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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Что предусматривает закон об ограничении НАБУ и САП: полный разбор положений

Закон существенно меняет подчинение антикоррупционных органов: генпрокурор получает контроль над делами НАБУ и САП, право подписывать подозрения, передавать производство и назначать прокуроров без конкурса.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Верховная Рада

Верховная Рада. / © Associated Press

Народный депутат Ярослав Железняк опубликовал разбор ключевых положений принятого законопроекта №12414, фактически лишающего независимости Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

По словам нардепа, закон предусматривает полное подчинение этих органов Генеральному прокурору.

Вот основные изменения:

  • Генпрокурор, а не руководитель САП, теперь является руководителем прокуроров САП — именно он определяет, кто будет осуществлять надзор за расследованиями НАБУ.

  • Генпрокурору предоставляется право истребовать любое производство НАБУ и передавать его другому прокурору.

  • Отменяется запрет на передачу дел из НАБУ в другие органы.

  • Если детективы НАБУ не выполнят указания генпрокурора, дело просто изъят из их производства.

  • Прокуроры САП теряют полномочия забирать производство у других органов, даже если дело является подследственным НАБУ.

  • Директор НАБУ сможет истребовать дело только по согласованию с Генпрокурором (ранее с руководителем САП).

  • Разрешение споров о подследственности передается от САП к Генпрокурору.

  • Генпрокурор получает право закрывать дела топ-чиновников по ходатайству стороны защиты.

  • Соглашение о признании вины по делам НАБУ также согласовывает Генпрокурор.

  • Подозрения в делах НАБУ будет подписывать только Генпрокурор.

  • Запрет на указания прокурорам САП со стороны Генпрокурора отменяется.

  • В период военного положения разрешается назначать прокуроров без конкурса, повышать без конкурса и увольнять в случае "реорганизации" - фактически САП могут ликвидировать путем изменения названия.

Железняк подчеркнул, что этот закон не просто ослабляет антикоррупционные органы, а открывает путь к их полной подконтрольности политическому руководству.

Напомним, ранее представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье заявил, что Европейский Союз обеспокоен недавними событиями, происходящими в Украине вокруг Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Эти институты имеют решающее значение для реформ, необходимых для вступления страны в ЕС.

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