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Что предусматривает закон об ограничении НАБУ и САП: полный разбор положений
Закон существенно меняет подчинение антикоррупционных органов: генпрокурор получает контроль над делами НАБУ и САП, право подписывать подозрения, передавать производство и назначать прокуроров без конкурса.
Народный депутат Ярослав Железняк опубликовал разбор ключевых положений принятого законопроекта №12414, фактически лишающего независимости Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру.
По словам нардепа, закон предусматривает полное подчинение этих органов Генеральному прокурору.
Вот основные изменения:
Генпрокурор, а не руководитель САП, теперь является руководителем прокуроров САП — именно он определяет, кто будет осуществлять надзор за расследованиями НАБУ.
Генпрокурору предоставляется право истребовать любое производство НАБУ и передавать его другому прокурору.
Отменяется запрет на передачу дел из НАБУ в другие органы.
Если детективы НАБУ не выполнят указания генпрокурора, дело просто изъят из их производства.
Прокуроры САП теряют полномочия забирать производство у других органов, даже если дело является подследственным НАБУ.
Директор НАБУ сможет истребовать дело только по согласованию с Генпрокурором (ранее с руководителем САП).
Разрешение споров о подследственности передается от САП к Генпрокурору.
Генпрокурор получает право закрывать дела топ-чиновников по ходатайству стороны защиты.
Соглашение о признании вины по делам НАБУ также согласовывает Генпрокурор.
Подозрения в делах НАБУ будет подписывать только Генпрокурор.
Запрет на указания прокурорам САП со стороны Генпрокурора отменяется.
В период военного положения разрешается назначать прокуроров без конкурса, повышать без конкурса и увольнять в случае "реорганизации" - фактически САП могут ликвидировать путем изменения названия.
Железняк подчеркнул, что этот закон не просто ослабляет антикоррупционные органы, а открывает путь к их полной подконтрольности политическому руководству.
Напомним, ранее представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье заявил, что Европейский Союз обеспокоен недавними событиями, происходящими в Украине вокруг Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Эти институты имеют решающее значение для реформ, необходимых для вступления страны в ЕС.