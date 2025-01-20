Что принесет устойчивый мир в Украину: идея от экс-посла США для Трампа

Устойчивый мир в Украину принесет предоставление ей более мощного оружия от США. Это также могло бы принести Нобелевскую премию президенту США Дональду Трампу.

Такое мнение высказал экс-посол США в Украине, аналитик Атлантического совета Джон Хербст, сообщается на сайте Вашингтонского аналитического центра.

Атлантический совет опубликовал "восемь больших идей для второй администрации Трампа". Среди них – возможные пути регулирования российско-украинской войны. Вспоминая обещание Трампа "встряхнуть правительство США и мир ради достижения американских интересов", эксперты предложили способ, который может принести политику Нобелевскую премию мира.

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Так, Хербст выразил мнение, что новый президент США должен продолжить оказание Украине военной помощи.

"Это может быть ссуда, но она должна включать современное оружие — конечно, армейские тактические ракетные системы большей дальности (ATACMS) и истребители F-16, но, возможно — больше", — сказал аналитик.

По его мнению, это будет гарантировать понимание президентом России Владимиром Путиным, что продолжение его агрессии "не приведет к обретению дополнительных территорий".

Хербст считает, что такой подход поможет установить устойчивый мир и "мог бы принести Трампу Нобелевскую премию мира".

Кроме этого, Атлантический совет предложил следующие идеи для Трампа:

"Железный купол для Америки". Как пишут Роберт Суфер и Марк Масса, противоракетная оборона США по сути охватывает только столицу.

Лидерство в 5G.

Будущее доллара. Ряд стран пытается создать новые трансграничные платежные системы для обхода доллара, особенно когда речь идет о санкциях. "Но реакцией Трампа на эти события не должна быть угроза странам. Это только усиливает причины того, что такие страны, как Индия и Бразилия, в первую очередь ищут альтернативы", – сказал Джош Липски. По его словам, США должны сделать существенные инвестиции в будущее долларовой сети и лидировать в цифровых активах.

Волонтерский бизнес-корпус США. По мнению Обри Груби, добровольческий бизнес-корпус США усилит "мягкую силу" страны и экономически расширит потенциал финансовых корпораций. В частности, с привлечением знаний и опыта пенсионеров. Отмечается, что только в 2025 году на пенсию выйдут 65 млн. американцев.

Президент стратегической стойкости. Трампу советуют наработать законы, необходимые для спасения жизней и уменьшения ущерба в случае катастроф, в частности, по ситуации со страхованием.

Создание конкурентоспособной оборонной экономики. "Отсутствие конкуренции в оборонной промышленности и высокие барьеры между служебными обязанностями опасно снизили производительность обороны и увеличили расходы по программам", — считает Эдвард Брейди. По словам эксперта, новая американская администрация имеет уникальную возможность "завершить капитальный ремонт устаревших оборонительных процессов".

Укрепление морской ветви. Майкл Хоган считает, что США следует работать с кораблестроением, а также укрепить свою морскую отрасль с помощью союзников.

К слову, на митинге накануне инаугурации Трамп пообещал завершить войну в Украине и предотвратить начало Третьей мировой войны.

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