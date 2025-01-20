Что принесет устойчивый мир в Украину: идея от экс-посла США для Трампа

Джон Хербст выразил мнение, что Дональд Трамп должен продолжить предоставление Украине военной помощи.
Устойчивый мир в Украину принесет предоставление ей более мощного оружия от США. Это также могло бы принести Нобелевскую премию президенту США Дональду Трампу.
Такое мнение высказал экс-посол США в Украине, аналитик Атлантического совета Джон Хербст, сообщается на сайте Вашингтонского аналитического центра.
Атлантический совет опубликовал "восемь больших идей для второй администрации Трампа". Среди них – возможные пути регулирования российско-украинской войны. Вспоминая обещание Трампа "встряхнуть правительство США и мир ради достижения американских интересов", эксперты предложили способ, который может принести политику Нобелевскую премию мира.
Так, Хербст выразил мнение, что новый президент США должен продолжить оказание Украине военной помощи.
"Это может быть ссуда, но она должна включать современное оружие — конечно, армейские тактические ракетные системы большей дальности (ATACMS) и истребители F-16, но, возможно — больше", — сказал аналитик.
По его мнению, это будет гарантировать понимание президентом России Владимиром Путиным, что продолжение его агрессии "не приведет к обретению дополнительных территорий".
Хербст считает, что такой подход поможет установить устойчивый мир и "мог бы принести Трампу Нобелевскую премию мира".
Кроме этого, Атлантический совет предложил следующие идеи для Трампа:
- "Железный купол для Америки". Как пишут Роберт Суфер и Марк Масса, противоракетная оборона США по сути охватывает только столицу.
- Лидерство в 5G.
- Будущее доллара. Ряд стран пытается создать новые трансграничные платежные системы для обхода доллара, особенно когда речь идет о санкциях. "Но реакцией Трампа на эти события не должна быть угроза странам. Это только усиливает причины того, что такие страны, как Индия и Бразилия, в первую очередь ищут альтернативы", – сказал Джош Липски. По его словам, США должны сделать существенные инвестиции в будущее долларовой сети и лидировать в цифровых активах.
- Волонтерский бизнес-корпус США. По мнению Обри Груби, добровольческий бизнес-корпус США усилит "мягкую силу" страны и экономически расширит потенциал финансовых корпораций. В частности, с привлечением знаний и опыта пенсионеров. Отмечается, что только в 2025 году на пенсию выйдут 65 млн. американцев.
- Президент стратегической стойкости. Трампу советуют наработать законы, необходимые для спасения жизней и уменьшения ущерба в случае катастроф, в частности, по ситуации со страхованием.
- Создание конкурентоспособной оборонной экономики. "Отсутствие конкуренции в оборонной промышленности и высокие барьеры между служебными обязанностями опасно снизили производительность обороны и увеличили расходы по программам", — считает Эдвард Брейди. По словам эксперта, новая американская администрация имеет уникальную возможность "завершить капитальный ремонт устаревших оборонительных процессов".
- Укрепление морской ветви. Майкл Хоган считает, что США следует работать с кораблестроением, а также укрепить свою морскую отрасль с помощью союзников.
К слову, на митинге накануне инаугурации Трамп пообещал завершить войну в Украине и предотвратить начало Третьей мировой войны.
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