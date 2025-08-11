Что принесет встреча Трампа и Путина на Аляске: спецпредставитель Кремля сделал провокационное заявление

Спецпредставитель Путина по экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев / © Getty Images

Встреча президента США Дональда Трампа и российского правителя Владимира Путина на Аляске принесет мир.

Об этом заявил спецпредставитель Путина по экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.

«Неоконсерваторы и другие разжигатели войн не будут улыбаться 15 августа 2025 года. Диалог Путина и Трампа принесет надежду, мир и глобальную безопасность», — написал он в социальной сети X.

Также Дмитриев опубликовал твит, намекая на символизм встречи именно на Аляске. Он заявил, что эта территория исторически увязывает Россию и США. В частности, спецпредставитель Путина опубликовал карту 1860 года, на которой Аляска названа «Русской Америкой».

Также он показал ордер Казначейства США в 1867 году — 7,2 миллиона долларов на покупку Аляски и расписку, подписанную российским посланником Эдуардом де Штеклем.

На этом Дмитриев не остановился, чтобы окончательно убедить в исторической связи Аляски с Россией, он опубликовал фото российских церквей в штате.

Что предшествовало

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил, что его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным по завершению войны в Украине должна состояться 15 августа на Аляске.

Трамп также заявил, что потенциальное мирное соглашение между Украиной и Россией будет предусматривать «обмен территориями».

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на сообщения о возможных территориальных уступках Украины в обмен на прекращение огня.