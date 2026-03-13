Что происходит с переговорами США и Украины из-за войны в Иране: заявление Стефанишиной

Ольга Стефанишина

Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что переговоры между украинской и американской сторонами продолжаются, даже несмотря на то, что в последнее время не проходил новый официальный раунд встреч.

Об этом она сказала в эфире телемарафона в слоте 1+1.

По ее словам, делегации продолжают работу и поддерживают постоянный контакт. В частности, отдельные результаты переговорного процесса уже являются одним из примеров стал обмен военнопленными.

Стефанишин отметила, что значительная часть внимания американской политики сейчас прикована к военной операции в Иране. В Соединенных Штатах активно обсуждается ход операции и возможные сроки завершения ее острой фазы. В то же время, по ее словам, это не останавливает коммуникацию с Украиной.

«Наша группа постоянно находится на связи, и мы обеспечиваем коммуникацию с американской стороной», — пояснила посол.

Отдельной темой переговоров стало взаимодействие по безопасности. Украина предложила свои технологии и опыт борьбы с беспилотниками, в частности, с дронами типа «Шахед».

Также в ходе переговоров обсуждается роль России в поддержке Ирана в рамках военного противостояния.

Посол Украины подчеркнула, что в настоящее время нет конкретной даты следующего раунда переговоров. В то же время работа делегаций продолжается даже без проведения очных встреч.

По словам Стефанишиной, переговорный процесс остается активным, а команды двух стран постоянно координируют свои действия.

Что известно о переговорах

Подготовка к очередному раунду мирных переговоров по завершению войны осложнилась из-за споров о месте проведения и ситуации безопасности. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы государства, встреча делегаций, которую планировали провести в ближайшее время, была перенесена по просьбе США. Украинская сторона подтвердила готовность прибыть в Соединенные Штаты, в частности в Вашингтон или Майами. В то же время, российская сторона предлагала провести переговоры на нейтральных площадках — в Турции или Швейцарии.

В то же время, как отметил Зеленский, американская сторона настаивает на проведении встречи именно на территории США из-за ситуации в области безопасности и события на Ближнем Востоке. Украина, по словам президента, готова к переговорам на любой из предложенных площадок — в США, Турции, Швейцарии или Объединенных Арабских Эмиратах — и ожидает окончательного решения организаторов встречи.

