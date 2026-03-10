Что происходит с переговорами: Зеленский сделал заявление после разговора Трампа и Путина

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мирные переговоры, которые планировали провести в Турции, перенесли по просьбе американской стороны. Также он прокомментировал телефонный разговор президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.

Детали глава государства рассказал украинским журналистам.

По словам Зеленского, детали переговоров между Трампом и Путиным ему пока почти не известны. Президент отметил, что украинская сторона получает только ограниченную информацию.

«О разговоре Дональда Трампа и Путина — мне почти ничего не известно», — сказал Зеленский.

В то же время он подчеркнул, что Украина находится в постоянном контакте с американской стороной.

Почему перенесли переговоры

По словам главы государства, переговоры по завершению войны планировали провести во вторник или среду в Турции.

Зеленский сообщил, что недавно обсуждал этот вопрос с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Однако встречу перенесли по инициативе США.

"Мы были готовы ехать в Турцию, но именно американская сторона перенесла эту встречу и предложила провести ее на следующей неделе", - пояснил президент.

По его словам, украинские представители каждый день контактируют с партнерами из США, поэтому новую дату переговоров могут определить в ближайшее время.

Украина поддерживает прекращение огня

Зеленский также подчеркнул, что Украина изначально поддерживала идею прекращения огня как первого шага к завершению войны.

В то же время, он не стал раскрывать детали разговоров между американской и российской сторонами.

"Посмотрим, какую информацию американцы сообщат о своих контактах с россиянами", - отметил глава государства.

Телефонный разговор Трампа и Путина 9 марта – что известно

Напомним, 9 марта Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор, длившийся около часа.

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, стороны обсудили войну в Украине и международную ситуацию, в том числе конфликт вокруг Ирана.

Сам Трамп назвал разговор «положительным и конструктивным». Он отметил, что лидеры также говорили о ситуации на Ближнем Востоке и войне в Украине, которую президент США назвал «бесконечной борьбой».

Позже министр обороны США Пит Гегсет заявил, что разговор Трампа с Путиным был решительным и касался возможностей достижения мира между Россией и Украиной.