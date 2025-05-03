Зеленский и Трамп / © Associated Press

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Взаимоотношения между президентами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом заметно изменились после короткого разговора в Ватикане — они встретились там во время похорон Папы Римского.

Об этом пишет издание The New York Times.

«Сейчас они существенно отличаются от нижней точки ― 28 февраля, когда Трамп и Зеленский поссорились в Белом доме. Украинские переговорщики смогли достичь договоренности, которая стала выгодной обеим сторонам ― и может в дальнейшем привести к фактической защите Вашингтоном Украины. Однако такой результат — не только из-за мастерства украинских дипломатов. Повлиял и Путин», — отмечают журналисты.

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Посланец Трампа Стив Виткофф виделся с российским диктатором четыре раза и был комплиментарным — более того, он даже повторял в своих заявлениях тезисы российской пропаганды. Однако ни льстивые речи о Путине и могуществе России, ни уступки Москве, на которые США пошли даже до начала формальных мирных переговоров, не дали результата.

«Россияне хотели значительно больше того, на что могли согласиться Соединенные Штаты, и продолжали активно атаковать мирные украинские города», — считает медиа.

Это разозлило Трампа ― приближенные к нему собеседники NYT уверяют, что в настоящее время американский президент очень зол на Путина, и это сильно отличается от его предыдущих настроений, когда он считал причиной войны Зеленского и, собственно, Украину.

Во-вторых, важную роль сыграло «примирение» Трампа и Зеленского при посредничестве лидеров европейских стран, в частности Эмманюэля Макрона и Кира Стармера.

И, в-третьих, Трамп уже не воспринимает Путина как гениального лидера, как это было при его первом сроке в 2017-2021 годах.

«Уже и Трамп сильнее и опытнее игрок, и Путин уже далеко не в той форме. Сегодня же Россия фактически является вассалом Китая и во многом зависит от Пекина. Путин увяз в войне, которая высасывает из России ресурсы на перспективы, и экономика страны уже, очевидно, на грани. Причин увлекаться Путиным мало — и Трамп, похоже, это осознал», — отметили журналисты.

Напомним, Владимир Зеленский встретился с Дональдом Трампом перед похоронами Папы Римского 26 апреля. Лидеры разговаривали в течение 15 минут. Планировалась еще одна встреча после церемонии, но она не состоялась.