Что произойдет в случае смерти Трампа на посту президента США: кто получит власть

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Дональд Трамп стал самым старшим избранным президентом в истории США, что заставляет аналитиков вспомнить о 25-й поправке к Конституции. В случае его смерти на посту властная вертикаль изменится мгновенно, а страну возглавит самый молодой лидер в истории.

Об этом пишет Lad Bible.

Предшественник и преемник Трампа — Джо Байден — остается самым старшим человеком, который фактически исполнял обязанности президента в Белом доме. В то же время на момент избрания Трампа на второй срок в январе 2025 года он был старше, чем Байден в соответствующий период своей политической карьеры.

Принимая во внимание возраст, особенности образа жизни и риски для здоровья, характерные для 79-летнего мужчины с избыточным весом, вероятность того, что он может не завершить каденцию, рассматривается серьезнее, чем обычно.

Трамп является состоятельным человеком, а финансовые возможности часто означают долгую жизнь и доступ к самой современной медицине. Впрочем, существуют объективные биологические ограничения, которые не зависят от статуса или ресурсов.

Сценарий смерти президента во время исполнения полномочий давно предусмотрен американской системой власти. Для этого в США существуют четко прописанные механизмы, ведь подобные ситуации уже случались в истории государства.

К власти придет Джей Ди Вэнс

Конституция США однозначно определяет, что происходит в случае смерти президента или его неспособности выполнять свои обязанности: президентские полномочия автоматически переходят к вице-президенту.

«В случае устранения президента с должности, или его смерти, отставки или неспособности выполнять полномочия и обязанности указанной должности, те же полномочия переходят к вице-президенту, а Конгресс может законом предусмотреть порядок действий в случае устранения, смерти, отставки или неспособности как президента, так и вице-президента, определив, какое должностное лицо тогда будет исполнять обязанности президента, и такое должностное лицо будет действовать соответственно, пока неспособность не будет устранена или не будет избран президент», — говорится в Конституции.

Иначе говоря, в случае смерти Трампа вся полнота власти перейдет к его вице-президенту Джею Ди Вэнсу, который сразу станет президентом США.

Подобный механизм уже не раз применялся в американской истории: восемь президентов умерли, находясь на посту — четыре по естественным причинам и еще четыре в результате покушений. В каждом случае их вице-президенты становились главами государства.

Формирование новой команды

После вступления в должность новый президент как можно быстрее приносит присягу и получает право сформировать собственный состав правительства. Он может как сохранить действующих членов кабинета, так и заменить их по собственному усмотрению. Кроме того, возникает необходимость назначения нового вице-президента, поскольку эта должность становится вакантной.

Кандидат на должность вице-президента должен получить одобрение обеих палат Конгресса.

В случае, если бы Трамп умер до 1 августа этого года, Вэнс вошел бы в историю как самый молодой президент США. Сейчас этот титул принадлежит Теодору Рузвельту, которому было 42 года, когда он возглавил страну после убийства Уильяма Мак-Кинли.

Вэнсу сейчас 41 год, поэтому теоретически он до сих пор может стать самым молодым президентом за всю историю США.

Новых выборов не будет

Если Вэнс займет пост президента и завершит срок Трампа, это будет иметь прямое влияние на его дальнейшие избирательные перспективы.

В США смерть президента и автоматическая передача власти вице-президенту традиционно не нарушают установленный избирательный календарь. В то же время 22-я поправка к Конституции определяет ограничения:

«Ни одно лицо не может быть избрано на пост президента более чем дважды, и ни одно лицо, занимавшее должность президента или исполнявшее обязанности президента более двух лет срока, на который было избрано другое лицо, не может быть избрано на пост президента более одного раза».

Следовательно, если выборы будут проходить в обычном режиме, возможность Вэнса баллотироваться повторно будет зависеть от того, сколько времени оставалось до завершения президентского срока Трампа. Если этот период будет превышать два года, Вэнс будет иметь право принять участие в президентских выборах только один раз.

К слову, по данным CNN, Трамп лично приказал команде Белого дома максимально наполнять его публичное расписание мелкими деталями, чтобы опровергнуть упреки медиа в потере работоспособности. 79-летнего президента разозлил анализ The New York Times, который показал сокращение его активности на 39% по сравнению с 2017 годом. Теперь в график вносят даже частные звонки и закрытые встречи, чтобы продемонстрировать насыщенность рабочего дня. Трамп крайне болезненно реагирует на любые намеки относительно его замедления из-за возраста.