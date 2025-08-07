Что Путин действительно хочет получить от встречи с Трампом – NYT

Владимир Путин и Дональд Трамп / © Getty Images

Президент России Владимир Путин давно стремится к встрече с Дональдом Трампом, и сейчас это желание, кажется, выходит на первый план в его стратегии по войне в Украине.

По данным The New York Times, Кремль рассматривает возможный разговор с американским лидером как более перспективный путь к победе, чем дальнейшие действия на поле боя.

Как отмечают аналитики и знакомые с мышлением российского президента источники, главная цель Путина — не столько получение контроля над конкретными территориями, сколько заключение соглашения, которое позволит реализовать геополитические амбиции Москвы. В этом контексте именно президент США, считают в Кремле, способен обеспечить необходимые гарантии — от блокирования вступления Украины в НАТО до остановки дальнейшего расширения Североатлантического союза на восток.

Это объясняет, почему Путин, несмотря на нетерпение Трампа, неоднократно выражавшего раздражение из-за затягивания перемирия, пытается сохранять с ним связь. Как заявил прокремлевский политолог Сергей Марков, "Трамп нужен России для реализации ее условий", а сам Путин хочет "спокойно обсудить все вопросы, важные для США и России".

В четверг Москва официально подтвердила намерение провести личную встречу между Путиным и Трампом, хотя точная дата не была объявлена. Впрочем, Белый дом согласился на саммит только после сигнала от Кремля, что Путин готов к реальному прекращению огня.

Накануне российский президент встретился в Москве с доверенным лицом Трампа – бизнесменом Стивом Виткоффом. Детали разговора остались неизвестными, но помощник Путина по международной политике Юрий Ушаков подтвердил, что были переданы "сигналы" по ситуации в Украине.

Наблюдатели предполагают, что Кремль мог продемонстрировать новую гибкость в вопросе территориального урегулирования. Напомним, ранее Россия настаивала на признании аннексии четырех украинских регионов, хотя часть этих территорий оставалась под контролем ВСУ. Такая позиция, как отмечают американские чиновники, подвергала сомнению искренность Кремля в вопросе мира.

По словам некоторых аналитиков, жесткая переговорная линия Москвы могла быть намеренной, чтобы приблизить личную встречу с Трампом. В Кремле надеются, что именно тет-а-тет позволит Путину убедить Трампа в своей версии "истинных причин конфликта".

Источники, приближенные к Кремлю, говорят: первоочередными требованиями Путина являются нейтралитет Украины, запрет на ее вступление в НАТО, ограничение военных мощностей и формирование в Киеве более лояльных к Москве власти. Территориальные вопросы, по их мнению, имеют второстепенное значение.

Аналитики, в частности Татьяна Станова из Евразийского центра Карнеги, указывают на то, что сам факт отсутствия четких границ в заявленных Россией аннексиях свидетельствует о готовности к компромиссам в земельном вопросе. По ее словам, Путин стремится к гарантиям, что Украина не станет антироссийским плацдармом. Если этого нельзя достичь из-за международных соглашений, он будет пытаться получить политический контроль внутри самой Украины.

"Для Путина главное - не территории, а гарантии того, что Украина не будет в НАТО и не станет площадкой для НАТОвского присутствия", - объясняет Станова. - "Все остальное - предмет переговоров".

Напомним, ранее Путин назвал место, где хотел бы встретиться с Трампом. Он добавил, что заинтересованность в "саммите Россия-США" проявлена с двух сторон.