Что Путин готов принять на мирных переговорах с Украиной: неутешительный прогноз NYT

Путин не идет на уступки / © Associated Press

Украинские и европейские дипломаты вздохнули с облегчением после попыток смягчить скандальный план президента США Дональда Трампа, который, по оценкам критиков, мог предоставить Кремлю значительные преимущества.

Об этом пишет The New York Times.

Однако главный вопрос остается открытым: что действительно готов принять президент России Владимир Путин. По данным аналитиков, у него нет никакого стимула идти на существенные уступки.

Российский президент демонстрирует готовность продолжать войну, невзирая на серьезные потери на фронте и экономические проблемы внутри страны. Его цель — заставить Украину согласиться на условия, фактически подчиняющие ее Москве.

Аналитики подчеркивают, что ситуация на поле боя дает Путину мало поводов смягчать позицию. Украина теряет территории, ресурсы и солдат, а терпение Соединенных Штатов тоже истощается. Поэтому Кремль рассчитывает, что в будущем более масштабный украинский коллапс принудит Киев к значительным уступкам.

«Суть его войны — ослабить Украину», — отмечает старшая научная сотрудница Центра Карнеги «Россия-Евразия» Татьяна Станова.

Бомбя украинскую инфраструктуру и занимая новые территории, Путин рассчитывает получить желаемый результат: если не сейчас — через шесть месяцев, если не через шесть месяцев — то через год.

Москва отвергла европейские встречные предложения, которые обсуждались в последние дни, назвав их «непродуктивными». Любые планы, выходящие за рамки базовых договоренностей, достигнутых на саммите США-РФ в Аляске, по мнению Кремля, обречены на неудачу.

Даже так называемый 28-пунктный план, вызвавший критику из-за пророссийского уклона, Путин, вероятно, не согласился бы реализовать.