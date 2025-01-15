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Что Путин на переговорах с Трампом потребует от Украины – детали Bloomberg

Что Путин на переговорах с Трампом потребует от Украины – детали Bloomberg

Путин становится все более уверенным в своем превосходстве на поле боя, поэтому его требования будут жесткими, пишет Bloomberg. / Фото: ТСН.ua

Bloomberg отмечает, что такие жесткие требования точно не понравятся Украине.

Диктатор Путин на предстоящих переговорах с новым президентом США Дональдом Трампом потребует от Украины резко разорвать военные связи с НАТО и стать нейтральным государством с ограниченной армией.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что Путин становится все более уверенным в своем преимуществе на поле боя в Украине. Поэтому он намерен достичь своей цели, чтобы Киев никогда не вступал в НАТО и чтобы на его военный потенциал были наложены ограничения.

"Кремль придерживается позиции, что хотя отдельные члены НАТО могут продолжать поставки оружия Украине в рамках двусторонних соглашений о безопасности, это оружие не должно использоваться против России или для захвата территорий", – сообщил источник издания, осведомленный о подготовке Москвы к возможным переговорам.

Bloomberg отмечает, что такие жесткие требования точно не понравятся Украине. Позиция Путина также идет вразрез с заявленным Трампом желанием скорейшего прекращения войны и может быть направлена на то, чтобы дать Москве свободу действий на переговорах. Тем временем российские завоевания на востоке Украины проходят медленно и достаются дорогой ценой.

Также собеседник Bloomberg утверждает, что Украина и Россия проводят ограниченные переговоры в Катаре по правилам защиты ядерных объектов от нападения.

В то же время украинские чиновники на условиях анонистности утверждают, что единые переговоры между Киевом и Москвой ограничиваются обменом пленными и возвращением детей.

Также РФ будет требовать на переговорах сохранения по крайней мере фактического контроля над почти 20% находящейся под оккупацией территории Украины, включая Крымский полуостров. Хотя Bloomberg утверждает, что якобы Москва открыта для обмена территориями.

В то время как будущий лидер США и его высшие помощники не проявили большого энтузиазма в отношении обязывающих гарантий безопасности для Украины, особенно из-за членства в НАТО, некоторые в лагере Трампа выступили за поддержку Киева, чтобы иметь возможность вести переговоры с позиции силы.

Издание напоминает, что наибольшее беспокойство Украины состоит в том, что прекращение боевых действий позволит России перегруппироваться и нанести еще один удар. Именно поэтому Украине необходимо западное оружие и достаточная армия.

Путин ранее заявлял, что любое мирное соглашение должно основываться на так называемых Стамбульских соглашениях. Согласно последнему проекту документа с весны 2022 года, он запрещает иностранные войска в Украине, совместные учения и членство Киева в любых внешних военных альянсах.

В прошлом году американские СМИ сообщили подробности из этих документов, в которых говорилось, что иностранное оружие, включая ракеты, не должно попадать на территорию Украины. В публикациях сообщалось, что стороны по-прежнему расходятся во мнениях по некоторым вопросам, включая ограничения на ВСУ.

Россия настаивала на ограничении численности ВСУ до 85 000 человек и 342 танков, а также ограничении дальности полета украинских ракет до 40 километров, тогда как Украина хотела иметь армию в 250 000 человек и 800 танков, а дальность полета ракет — 280 километров.

Напомним, новоизбранный президент США Дональд Трамп планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным "очень быстро" после вступления в должность.

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