Что Путин на переговорах с Трампом потребует от Украины – детали Bloomberg

Диктатор Путин на предстоящих переговорах с новым президентом США Дональдом Трампом потребует от Украины резко разорвать военные связи с НАТО и стать нейтральным государством с ограниченной армией.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что Путин становится все более уверенным в своем преимуществе на поле боя в Украине. Поэтому он намерен достичь своей цели, чтобы Киев никогда не вступал в НАТО и чтобы на его военный потенциал были наложены ограничения.

Также читайте Командир Третьей штурмовой ответил, стоит ли Украине соглашаться на перемирие

"Кремль придерживается позиции, что хотя отдельные члены НАТО могут продолжать поставки оружия Украине в рамках двусторонних соглашений о безопасности, это оружие не должно использоваться против России или для захвата территорий", – сообщил источник издания, осведомленный о подготовке Москвы к возможным переговорам.

Bloomberg отмечает, что такие жесткие требования точно не понравятся Украине. Позиция Путина также идет вразрез с заявленным Трампом желанием скорейшего прекращения войны и может быть направлена на то, чтобы дать Москве свободу действий на переговорах. Тем временем российские завоевания на востоке Украины проходят медленно и достаются дорогой ценой.

Также собеседник Bloomberg утверждает, что Украина и Россия проводят ограниченные переговоры в Катаре по правилам защиты ядерных объектов от нападения.

В то же время украинские чиновники на условиях анонистности утверждают, что единые переговоры между Киевом и Москвой ограничиваются обменом пленными и возвращением детей.

Также РФ будет требовать на переговорах сохранения по крайней мере фактического контроля над почти 20% находящейся под оккупацией территории Украины, включая Крымский полуостров. Хотя Bloomberg утверждает, что якобы Москва открыта для обмена территориями.

В то время как будущий лидер США и его высшие помощники не проявили большого энтузиазма в отношении обязывающих гарантий безопасности для Украины, особенно из-за членства в НАТО, некоторые в лагере Трампа выступили за поддержку Киева, чтобы иметь возможность вести переговоры с позиции силы.

Издание напоминает, что наибольшее беспокойство Украины состоит в том, что прекращение боевых действий позволит России перегруппироваться и нанести еще один удар. Именно поэтому Украине необходимо западное оружие и достаточная армия.

Путин ранее заявлял, что любое мирное соглашение должно основываться на так называемых Стамбульских соглашениях. Согласно последнему проекту документа с весны 2022 года, он запрещает иностранные войска в Украине, совместные учения и членство Киева в любых внешних военных альянсах.

В прошлом году американские СМИ сообщили подробности из этих документов, в которых говорилось, что иностранное оружие, включая ракеты, не должно попадать на территорию Украины. В публикациях сообщалось, что стороны по-прежнему расходятся во мнениях по некоторым вопросам, включая ограничения на ВСУ.

Россия настаивала на ограничении численности ВСУ до 85 000 человек и 342 танков, а также ограничении дальности полета украинских ракет до 40 километров, тогда как Украина хотела иметь армию в 250 000 человек и 800 танков, а дальность полета ракет — 280 километров.

Напомним, новоизбранный президент США Дональд Трамп планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным "очень быстро" после вступления в должность.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.