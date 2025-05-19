Что Путин попытается "продать" Трампу во время разговора: политолог объяснил

Дональд Трамп и Владимир Путин / © ТСН.ua

Реклама

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 19 мая попытается «продать» ему обмен пленными с Украиной в качестве большой победы. При таком сценарии у американского лидера есть два варианта действий.

Такое мнение политолог Вадим Денисенко высказал в эфире Radio NV.

«Сегодня будет продан Трампу обмен тысячи на тысячу человек. Это, конечно, очень позитивная история, это невероятно хорошо, что возвращаются наши ребята из плена. Но именно это будет сегодня, судя по всему, продавать Путин как огромную победу», — считает эксперт.

Реклама

Он добавил, что президент России согласился на столь большой обмен, понимая, что американский лидер, по сути, загнан в угол. По мнению Денисенко, у Трампа есть два варианта выхода из этого угла.

«Или выглядеть и глупо, или, в принципе, включать санкции, более сильные санкции против Российской Федерации. Поэтому я думаю, что где-то в этом направлении будут развиваться события сегодня», — сказал политолог.

США могут ввести новые санкции против РФ

Что касается санкций, то он заявил, что речь может идти о введении режима 500-процентных тарифов или пошлин по отношению к тем странам, которые покупают российскую нефть, нефтепродукты, газ, продукцию «Росатома». Это предполагает законопроект, который подготовил сенатор-республиканец Линдси Грэм.

«И уже сказано, что и в нижней, и в верхней палате американского парламента, американского Конгресса, может быть не просто большинство за эту идею, а даже большинство, которое может преодолеть вето Трампа», — заметил политолог.

Реклама

«Ну, и для самого Дональда Трампа это тоже такая возможность сказать Путину, что «нет, ну смотри, мы с тобой, конечно, хотели делать большой там deal (соглашение — ред.) и там торговать на европейском континенте российской нефтью и газом, но тут парламент, видишь, у нас демократия. Ну и вот сейчас они тут нарешают и даже мое вето могут преодолеть», — описал гипотетическую реакцию Трампа Денисенко.

Напомним, спикер Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что 19 мая Путин проведет телефонный разговор с Трампом. Он также сказал, что возможная встреча лидеров России и США зависит от их личных договоренностей.

Украине не следует ожидать положительного результата от разговора Трампа с Путиным, считает экс-министр иностранных дел, руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко. По его словам, президент США продолжает спокойно реагировать на возмутительные действия российского диктатора.