О чем расспрашивал Трамп Зеленского во время встречи и что тот ответил – детали

Президент Владимир Зеленский заявил, что "получил четкую информацию, что Дональд Трамп будет на стороне Украины".

Об этом глава государства сказал в интервью Fox News.

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"Я не знаю, что будет после выборов в США и кто будет президентом, ведь это ваша страна и народ решает, кто им должен стать. Но я получил от Дональда Трампа очень четкую информацию, что он будет на нашей стороне, что он будет поддерживать Украина. Есть очень много деталей, которые, я думаю, ему было интересно услышать именно от меня", – отметил Зеленский.

Он признался, что Трамп многое его расспрашивал – о ситуации на поле боя, о поддержке Украины Соединенными Штатами, почему Путин начал вторжение.

Также Зеленский ответил, беспокоит ли его заявление Трампа, что у экс-президента США хорошие отношения с Путиным.

"Я сказал, что надеюсь, что у него более теплые отношения со мной, чем с Путиным. Я сказал это во время нашей встречи. Я понимаю, что у Дональда Трампа есть и были отношения, когда он был президентом", – сказал глава государства.

Кроме того, президент Украины объяснил свое недавнее заявление о том, что не верит, что Трамп знает, как положить конец войне.

"Нет, я сказал, что думаю, что именно мы понимаем гораздо лучше всех, включая Дональд Трамп, что происходит у нас в Украине и как это остановить. Это трудно понять. Со всем уважением, между США и Украиной большое расстояние. И если у вас нет войны, то вы не можете это понять. Потому что Украина до полномасштабного вторжения и после – это две разные страны. Поэтому без этого опыта, вы не сможете понять, как остановить Путина, и именно этим я хотел поделиться – какова цена этой трагедии, кровавого вторжения Путина", – подытожил Владимир Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Дональдом Трампом, на которой представил свой "план победы" в войне.

Перед тем, как встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, Трамп вспомнил историю 2019 года, едва не закончившуюся объявлением ему импичмента. В той ситуации, по словам Трампа, Зеленский был "как будто из стали".

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