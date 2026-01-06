Что решили Зеленский и Трамп во Флориде: Кушнер раскрыл детали переговоров по Украине

Кушнер оценил переговоры Зеленского и Трампа / © Associated Press

Реклама

Встреча в Париже стала «очень большим рубежом», однако для достижения устойчивого мира нужны реальные гарантии безопасности.

Об этом заявил Джаред Кушнер, зять экспрезидента США Дональда Трампа, отвечая на вопросы журналистов 6 января, передает Sky News.

По его словам, во время встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа во Флориде, в имении Мар-а-Лаго, которое состоялось в прошлом месяце, состоялись длительные и детальные переговоры по гарантиям безопасности для Украины.

Реклама

«Я считаю, что они действительно решили большинство, если не все, вопросы, которые оставались сложными», — отметил Кушнер.

Он также подчеркнул, что нынешние переговоры являются важным шагом вперед.

«Я скажу, что сегодняшний день стал очень, очень большим этапом», — добавил он.

В то же время, Кушнер предостерег, что это еще не означает автоматического достижения мира в Украине. По его словам, любое окончательное соглашение возможно только при условии, что после его заключения Украина будет иметь надежную безопасность.

Реклама

«Если Украина будет заключать финальное соглашение, она должна знать, что после этого будет защищена, будет иметь мощное сдерживание и реальные предохранители, которые будут гарантировать, что это не повторится снова», — подчеркнул он.

Напомним, Украина, Франция и Британия подписали декларацию о развертывании западных сил, открывающую путь к созданию правовой базы для действий французских и британских войск на украинской земле.

Президент Владимир Зеленский с лидерами Франции и Британии 6 января в Париже заявили о намерениях по предстоящему развертыванию многонациональных сил в Украине после окончания войны.