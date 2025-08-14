Что решит судьбу Украины: три сценария саммита Трампа и Путина от Axios

Владимир Путин и Дональд Трамп / © Getty Images

Президент Дональд Трамп существенно поднял ставки перед пятничным саммитом с Владимиром Путиным, стремясь добиться прекращения огня в Украине и укрепить свой авторитет на мировой арене. Трое советников, присутствовавших на обсуждении, убеждены: Трамп не блефует.

Об этом пишет Axios.

По словам высокопоставленного американского чиновника, "Трамп настроен более серьезно и прямолинейно, чем когда-либо. Он хочет показать это миру". Теперь ответственность лежит на Путине: либо он соглашается на перемирие, либо демонстрирует конкретные действия, иначе следует "очень серьезные последствия".

Три возможных сценария результата саммита

1. Безоговорочное прекращение огня

Если Трамп будет добиваться и достигнет многодневной паузы в боевых действиях, то это станет первым существенным прогрессом с начала полномасштабного вторжения России более 3,5 лет назад. Перемирие откроет путь к содержательным мирным переговорам, ведь Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что серьезные переговоры возможны только при прекращении огня.

2. Игнорирование ультиматума Трампа

Если Путин не сдвинется с места, мир увидит его безразличие даже на территории США. В этом случае Трамп может применить экономические и военные меры, включая усиление санкций против России и увеличение поставок оружия Украине. По словам одного из советников, "есть несколько шагов, чтобы серьезно повлиять на российскую экономику".

3. Частичное согласие Путина

Путин может согласиться на перемирие, выдвигая дополнительные условия или разъяснения. Трамп оставляет простор для маневра, но советники настаивают: он приходит к переговорам с четким пониманием серьезности намерений Путина.

Если встреча пройдет успешно, Трамп намерен быстро организовать следующий саммит с участием Зеленского. В случае провала – "второй встречи не будет".

По словам американских чиновников, Трамп просто оценивает намерения Путина и будет действовать в зависимости от результатов встречи.

Ранее The Economist рассказал об опасениях, что президент США может настаивать на таком соглашении с Путиным, что будет крайне неприемлемым для Украины.