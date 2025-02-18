Что Россия хочет от переговоров с США: условия, требования и уступки

Для администрации Дональда Трампа главной целью является прекращение войны, но для Владимира Путина эти переговоры открывают возможность выдвижения новых условий.

Когда американские и российские делегации начнут переговоры по прекращению войны в Украине, каждая из сторон будет иметь собственный список требований.

Об этом пишет The Telegraph.

Требования Кремля в отношении Украины

Москва настаивает, что Украина должна вывести войска с временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а также отказаться от членства в НАТО.

Ранее Путин заявлял, что Киев должен сократить военный потенциал, что может включать в себя ограничения на ракеты большой дальности, тяжелое вооружение и поддержку Запада. Также Россия может потребовать сокращения или полного вывода военных сил НАТО из Польши, Румынии и стран Балтии.

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Кроме этого, Москва настаивает на отмене санкций, нанесших серьезный удар по экономике РФ, а также на размораживании 300 миллиардов долларов активов российского Центробанка.

Дополнительно Кремль стремится достичь возобновления поставок российского газа в Европу через газопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

Обмен заключенными: что может потребовать Москва

Россия может настаивать на масштабных обменах пленными. Ранее Москва и Вашингтон уже проводили такие обмены, например увольнение американского учителя Марка Фогеля в обмен на российского хакера Александра Винника.

Дональд Трамп и Марк Фогель. / Фото: Белый дом

Москва, вероятно, будет добиваться увольнения еще одного осужденного хакера Владимира Дунаева, обвиненного в США в причастности к кибератакам.

В ответ США могут потребовать увольнения Ксении Хаваны, которую в России обвиняют в государственной измене из-за пожертвований благотворительной организации, помогающей Украине.

Также в списке возможных кандидатов на обмен может оказаться американский гражданин Стивен Хаббард, уроженец Мичигана, приговоренный в России к шести годам и десяти месяцам заключения за участие в боевых действиях на стороне Украины. Кремль может использовать его дело для давления на США, требуя его обмена на задержанных на Западе российских граждан.

Кроме того, Москва может настаивать на прекращении поддержки российских оппозиционеров и диссидентов, нашедших убежище в США и Европе. В такие требования могут войти ограничения на политическую и финансовую поддержку сторонников Алексея Навального.

Ближний восток

Расширение влияния России на Ближнем Востоке является важной стратегической задачей Кремля и переговоры с США могут стать ключевым моментом для укрепления позиций Москвы в регионе.

После начала войны в Украине сотрудничество между Россией и Ираном значительно усилилось. Тегеран стал главным поставщиком оружия для Кремля, включая баллистические ракеты, беспилотники Shahed и другие боеприпасы. По данным украинских военных, Россия выпустила более 8060 иранских дронов, что оказало серьезное влияние на боевые действия.

Учитывая это, Москва может потребовать отмены американских санкций против Ирана, что откроет Тегерану путь к расширению энергетического экспорта. Допуск большего количества иранской нефти на мировой рынок может стабилизировать цены и создать финансовую выгоду обоим государствам.

Кроме того, Иран и Россия остаются ключевыми игроками в конфликтах в Сирии и Ираке. Москва уже потеряла значительное влияние в регионе после свержения сирийского диктатора Башара Асада, однако его военное присутствие остается.

Одним из возможных требований России может стать вывод американских войск из Сирии, особенно из восточных районов, где США поддерживают курдские силы. Согласно данным NBC, администрация Трампа рассматривает варианты быстрого вывода военных в течение 30, 60 или 90 дней, что играет на руку Кремлю.

Еще одна возможная уступка – прекращение блокирования сирийского экспорта нефти и потенциальное признание Асада легитимным лидером Сирии, что может укрепить влияние Москвы в регионе.

Африка и Южная Америка: геополитическая игра Кремля

Россия также активно расширяет свое присутствие в Африке, постепенно вытесняя традиционных партнеров региона, таких как США и Франция.

Москва использует частные военные компании, в том числе бывшую "Группу Вагнера", которая переформатировалась в "Африканский корпус". Российские наемники помогают африканским режимам бороться с экстремистами, а Кремль получает доступ к природным ресурсам, в частности золоту, урану и редкоземельным металлам.

Москва может настаивать на прекращении санкций против российских компаний, занимающихся добычей полезных ископаемых в Африке. В то же время, США могут столкнуться с давлением на отмену блокады российских инвестиций в энергетическую и нефтяную отрасли региона, которая была введена администрацией Байдена.

Перспективы встречи Трампа и Путина

Ожидается, что Трамп и Путин могут встретиться в ближайшее время, что позволит Кремлю выйти на глобальную арену и укрепить свой международный статус.

Если переговоры действительно состоятся, Россия сможет обойти санкционное давление Европы и выручить выгодные условия мирного соглашения.

В то же время Владимир Зеленский предупредил, что Украина не признает никаких соглашений между США и Россией, если она не будет вовлечена в переговорный процесс.

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"Мы не можем признавать никаких договоренностей без нашего участия. Мы никогда не согласимся на соглашение, заключенное за нашими спинами", – заявил Зеленский.

Украина и ее союзники в Европе настаивают на том, что без надежных гарантий безопасности Россия может снова приступить к вторжению, даже если формальное урегулирование конфликта будет достигнуто.

Переговоры в Саудовской Аравии знаменуют собой еще один важный шаг администрации Трампа по изменению политики США по изоляции России и призваны проложить путь к встрече президента с Путиным.

Напомним, что в Саудовской Аравии начались переговоры США и РФ. Представители государств обсудят ряд вопросов сотрудничества.