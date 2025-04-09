Что россияне предлагают США: Зеленский заявил о пустом документе на переговорах

Президент Украины Владимир Зеленский / © Getty Images

Реклама

Спецпредставитель президента РФ Владимира Путина Кирилл Дмитриев, приобщенный к переговорам с Вашингтоном по разработке недр на территориях страны-агрессорки, пытается не только манипулировать США по соглашению об ископаемых, но и добиться размораживания российских активов.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в ходе общения с журналистами 9 апреля.

По словам Зеленского, россияне предлагают властям США через Дмитриева, являющегося руководителем Российского фонда прямых инвестиций и имеющего соответствующие связи с американской стороной «пустой документ».

Реклама

«Просто, чтобы показать, что, мол, „с украинцами сложно с минерал дел, потому что они к каждой детали придираются, а мы готовы“. Но мы точно понимаем, что он (документ — ред.) будет пуст, потому что энергетику русские не отдадут. Они давно эти деньги воруют от своего населения, давно сидят на всех этих потоках, поэтому Америка это точно не получит… Но схема заключается в том, что все это приводит к разблокированию экономических отношений. Я бы посмотрел на это поглубже. Они хотят, например, снятия санкций с конкретных людей, которые будут стоять за тем или иным направлением, например, российские ископаемые, которые они предложат им», — пояснил Зеленский.

Россияне предлагают использовать их замороженные активы

То, что Кремль предложит Вашингтону использовать российские замороженные активы, по словам Зеленского, является второй историей.

«Мы считаем, что они начали через этого человека (Дмитриева — ред.) следующие шаги: снять заморозку активов они не могут, но что они могут сделать? К примеру, среди этих 300 миллиардов есть 2-3-5 миллиардов того или иного человека. Ну и, например, снять уже какие-то санкции благодаря кому-то в Европе. К примеру, берутся эти миллиарды и продаются в качестве долга руководителю одной или другой страны Ближнего Востока. К примеру, что-то стоит пять миллиардов, продается за три. А уже страна Ближнего Востока, имея эти долги юридически, купив их за три миллиарда, может уже работать с европейскими институтами, чтобы оттуда из этих трехсот миллиардов забрать эти пять себе. Понимаете, да? И вот эту цепочку мы видим, господин, товарищ, кто она там — сепар, который в Украине родился, Дмитриев, занимается ответными шагами», — сказал президент.

По такой схеме русские, по словам Зеленского, и пытаются забрать эти деньги.

«То, что они предлагали американскому бизнесу купить за счет этих активов большое количество той или иной продукции — это тоже факт. К примеру, они сказали, что десятки пассажирских самолетов, они их забирают себе, а расчет он в Европе есть, можете там забрать. Также с дисконтами и так далее. И в целом они предлагают эти деньги использовать западному миру за соответствующие шаги по снятию санкций и тому подобное», — сказал Зеленский.

Поэтому, добавил президент, Украина работает над тем, чтобы санкции против РФ не отменялись, ведь это может быть связано с замороженными активами.

«Например, мы знаем, что есть и вопросы „Северного потока-2“. Снова. И есть некоторые интересы. Кстати, я хотел бы обратить внимание, мы считаем, что эта тематика проговаривается не с Германией», — добавил Зеленский.

Напомним, украинский президент также сообщил, что будет, если США не договорятся с РФ о перемирии: Зеленский о плане «Б»

По словам Зеленского, будет, если в США не получится добиться прекращения огня. По его словам, тогда Соединенные Штаты предпримут «соответствующие сильные шаги».

Читайте также