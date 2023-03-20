"Что с лицом": в Сети подозревают, что в Мариуполь приезжал двойник Путина

Пользователи Сети подозревают, что в украинский город приехал не российский президент, а его двойник, ведь лицо российского лидера на видео выглядит странно.

«Да, мы знаем, что он не похож на реального Путина. Двойники – это нормальная практика у любого диктатора. У кого их только не было. Просто это не имеет значения, поскольку рядовой житель РФ все равно скроет. Такие шоу, это создание картинки и образа для ящика, не больше», – отметил в сообщении в социальных сетях военный аналитик Игаль Левин.

«Такс, а что с лицом?», – поинтересовались пользователи в Интернете.

Также читайте Визит Путина в Мариуполь похож на возвращение серийного убийцы на место преступления — CNN

Напомним, что ранее обличительный крик о том, что это все неправда, во время встречи Путина с жителями Мариуполя попал на видео.

Добавим, что после обращения Путина к Федеральному Собранию 22 февраля состоялся "праздничный" концерт в "Лужниках" по поводу начала полномасштабной войны в Украине. Там Путин выглядел уже иначе. Специалист по физиогномике назвала признаки "клонов" русского диктатора.

Заметим, что российский диктатор Путин, по словам многих аналитиков, на массовые мероприятия, где есть скопления людей, отправляет вместо себя своего двойника. Однако вскоре Путин может отказаться от двойников и начать показывать россиянам свои голограммы. Такое мнение высказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.

Читайте также:

Сколько двойников у Путина?