Что с Путиным: его странное поведение в Китае сняли на видео

Хозяин Кремля заметно переживал, когда здоровался с китайским лидером и позировал для совместного фото.
Президент России Владимир Путин прибыл 17 октября в Дом народного собрания в Пекине в рамках форума "Один пояс – один путь". Во время этого диктатор заметно нервничал и даже хромал.
Об этом свидетельствует видео, распространенное китайскими СМИ и российскими средствами массовой пропаганды.
На кадрах видно, как Путин прибывает в Дом народного собрания, где китайский лидер Си Цзиньпин вместе с супругой Пэн Лиюань встречали руководителей делегаций. По сообщениям российских пропагандистов, глава Кремля перед этим провел встречу с лидером КНР.
На видео зафиксировано, как президент России выходит из авто, жмет руку встречающего его представителя Китая и улыбается. После этого Путин внезапно мрачнеет и идет ко входу здания, заметно хромая на правую ногу и нервно поправляя манжеты пиджака.
Еще на одном фрагменте видео Си вместе с женой здороваются с Путиным за руку. Глава Кремля в этот момент заметно нервничает и, очевидно, пытается справиться со своими эмоциями. Выражение лица диктатора постоянно и быстро меняется, а пальцы несколько раз сжимаются в кулаки.
Путин также выглядел напряженно, когда лидеры государств позировали для совместного фото. Все гости и руководитель КНР выглядели достаточно расслабленно и спокойно. И только российский президент сжимал губы и кулаки.
Напомним, 17 октября Путин прибыл в Китай для участия в форуме "Один пояс, один путь" и переговоров с лидерами ряда стран, в том числе Си Цзиньпином. Накануне российский диктатор сказал, что его визит будет предусматривать переговоры по проектам, связанным с "Поясом и путем".
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