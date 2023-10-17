Что с Путиным: его странное поведение в Китае сняли на видео

Хозяин Кремля заметно переживал, когда здоровался с китайским лидером и позировал для совместного фото.

Президент России Владимир Путин прибыл 17 октября в Дом народного собрания в Пекине в рамках форума "Один пояс – один путь". Во время этого диктатор заметно нервничал и даже хромал.

Об этом свидетельствует видео, распространенное китайскими СМИ и российскими средствами массовой пропаганды.

На кадрах видно, как Путин прибывает в Дом народного собрания, где китайский лидер Си Цзиньпин вместе с супругой Пэн Лиюань встречали руководителей делегаций. По сообщениям российских пропагандистов, глава Кремля перед этим провел встречу с лидером КНР.

На видео зафиксировано, как президент России выходит из авто, жмет руку встречающего его представителя Китая и улыбается. После этого Путин внезапно мрачнеет и идет ко входу здания, заметно хромая на правую ногу и нервно поправляя манжеты пиджака.

Еще на одном фрагменте видео Си вместе с женой здороваются с Путиным за руку. Глава Кремля в этот момент заметно нервничает и, очевидно, пытается справиться со своими эмоциями. Выражение лица диктатора постоянно и быстро меняется, а пальцы несколько раз сжимаются в кулаки.

Путин также выглядел напряженно, когда лидеры государств позировали для совместного фото. Все гости и руководитель КНР выглядели достаточно расслабленно и спокойно. И только российский президент сжимал губы и кулаки.

Поведение Путина в Китае сняли на видео: он хромал и волновался

Напомним, 17 октября Путин прибыл в Китай для участия в форуме "Один пояс, один путь" и переговоров с лидерами ряда стран, в том числе Си Цзиньпином. Накануне российский диктатор сказал, что его визит будет предусматривать переговоры по проектам, связанным с "Поясом и путем".

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