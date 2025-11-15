Что с украинской энергетикой, действительно ли она уязвима - BBC

Энергетики

Из-за несовершенства защиты энергетических объектов и атаки России, страна оказалась на грани, так утверждают эксперты и политики.

Об этом говорится в материале BBC News Украина.

Начало холодов в Украине ознаменовалось и началом очередной кампании России по уничтожению украинской энергетики. На газовую инфраструктуру, электроподстанции, теплоэлектростанции (ТЭС), гидроэлектростанции (ГЭС) и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) снова летит ливень ракет и беспилотников.

Только за неполные три месяца осени произошло уже десять мощных атак на энергетику, и это не считая почти ежедневные обстрелы критической инфраструктуры в прифронтовых регионах. С начала октября Россия запустила более 150 ракет и более 2 тысяч беспилотников по украинской энергосистеме.

Эти действия привели к значительному снижению генерации и разрушению систем распределения и передачи электричества. Как следствие, почти месяц Украина живет с графиками отключений света, которые в отдельные дни достигали 15-17 «темных» часов в сутки. Кроме того, отдельные регионы и населенные пункты на востоке и северо-востоке государства вынуждены были обходиться без энергопитания несколько дней или даже недель.

Новая тактика и стратегия РФ

Новая волна атак показала, что Россия в очередной раз изменила тактику и стратегию «энергетического террора». Если осенью и зимой 2022-2023 годов Москва пыталась воспользоваться слабостью украинской ПВО, и Украина только благодаря мастерству электриков и относительно теплой погоде удержалась на грани полноценного «блэкаута», то в последующие годы российские атаки стали более изобретательными. Москва пытается находить слабые точки украинской энергосистемы.

В этом году РФ решила сосредоточиться на попытках оторвать от объединенной украинской энергосистемы отдельные части, прежде всего прифронтовые и приграничные области на востоке: Черниговскую, Сумскую, Харьковскую, Днепропетровскую, Полтавскую и Запорожскую.

По словам экспертов, такая стратегия усложняет работу энергетиков и повышает риск масштабных отключений света в осенне-зимний период. Кроме того, нестабильность энергоснабжения влияет на работу социальных объектов, медицинских учреждений и коммунальной инфраструктуры, что создает дополнительные риски для населения.

Украинские чиновники отмечают, что нынешние удары свидетельствуют о системном характере российских атак, которые продолжают угрожать безопасности и комфорту граждан. Эксперты советуют укреплять укрытия энергетических объектов, оптимизировать распределение ресурсов и готовить резервные источники питания, чтобы минимизировать последствия атак для населения.

