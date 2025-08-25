Что сделает Трамп, если Путин не встретится с Зеленским: офицер назвал варианты

Владимир Зеленский, Дональд Трамп и Владимир Путин и Владимир Путин / © ТСН.ua

Офицер ВСУ, политолог Андрей Ткачук проанализировал последние заявления президента США Дональда Трампа и другие события вокруг войны в Украине. Он объяснил, что может ждать Россию, если ее президент Владимир Путин откажется от встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает «24 Канал».

Ткачук обратил внимание на то, что Украина представила ракету «Фламинго» с дальностью поражения до 3000 км, которую планирует запустить в массовое производство. В то же время в России заговорили о необходимости усиливать свой ядерный потенциал. А Трамп раскритиковал своего предшественника Джо Байдена за то, что тот не позволял Украине бить по территории России.

По мнению офицера, эти события и заявления связаны и могут свидетельствовать о том, что «если Россия будет дурачиться и дальше, то ей будет плохо».

Накануне Трамп также заявил, что после двух недель будет понятно, наступит ли в Украине мир. Президент США заверил — если этого не произойдет, Вашингтон будет действовать по-другому. Сейчас Трамп ожидает встречи Зеленского и Путина, но Москва выдвигает определенные условия для проведения саммита.

«Последний месседж Трампа говорит о том, что у него есть две недели и в случае чего — изменит свою тактику. Все эти пазлы можно сложить в правильном направлении и понять, что может ожидать Россию в сентябре», — сказал Ткачук.

Он надеется, что Украина будет способна качественнее отрабатывать по военным объектам врага. Речь идет не только о глубоком тылу в России, но и логистике, возможности наносить удары по целям противника на оккупированных украинских территориях.

«Мы теперь тоже сможем наносить комбинированные удары и крылатыми ракетами, и дронами. У нас есть шансы перехватить инициативу на определенных направлениях. Не зря россияне забросили в информационное пространство новость о том, что предлагают воздушное перемирие. Это нужно больше им, чем нам», — отметил политолог.

Напомним, в Кремле продолжают придумывать все новые отговорки относительно того, почему Путин не встречается с Зеленским. Так, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что переговорам между Украиной и Россией якобы пытаются помешать западные государства. А Зеленский, возмутился Лавров, «выдвигает собственные условия и требует встречи с Путиным независимо от обстоятельств».

Более того, российский министр утверждает, что возможная встреча Путина и Зеленского вообще не обсуждалась во время саммита на Аляске. По словам Лаврова, эта тема возникла позже «экспромтом».