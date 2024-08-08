Что сказал Трамп Зеленскому о Путине и помощи Украине: Ермак раскрыл детали разговора

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае победы на выборах обеспечит дальнейшую поддержку Украины.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в интервью Европейской правде.

Ермак заверил, что недавний телефонный разговор Трампа с президентом Зеленским подтвердил "хорошие отношения" и уважение Трампа к Украине. Кроме того, кандидат в президенты США призвал Зеленского не реагировать на слухи о якобы готовности Трампа и его команде пойти на уступку Путину. Также Трамп "с большим вниманием" слушал объяснение того, что происходит в Украине, говорит Ермак.

"Да, он это сказал. Что не надо обращать внимание на появляющиеся об этом "фейк ньюз". Что он четко понимает, что это за война, и что Америка поддерживала и будет поддерживать Украину. И это очень важно", – заявил руководитель ОП.

Он добавил, что Киев также должен "работать и менять позицию" кандидата Трампа в вице-президенты Джей Ди Венса по поводу войны в Украине.

Напомним, Дональд Трамп недавно в очередной раз заявил, что после своей победы планирует "добиться переговоров о мире".

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