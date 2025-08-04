Что сможет остановить Путина и войну в Украине: Ермак назвал факторы

Владимир Путин / © Getty Images

Реклама

Эта неделя может стать решающей для прекращения войны в Украине. Президент США Дональд Трамп выдвинул Владимиру Путину ультиматум: у России только 10 дней, чтобы сесть за стол переговоров, иначе столкнется с серьезными последствиями. Это заявление, сократившее предыдущий 50-дневный срок, стало самым четким сигналом Кремлю. Однако что действительно может остановить Путина в этой войне?

Такие предположения высказал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак The Washington Post.

«Мы много раз думали, что этот вопрос решили, а потом президент Путин выходит и начинает запускать ракеты по какому-то городу, например, Киеву, и убивает много людей в доме престарелых или где-нибудь. И я говорю, что так не нужно делать», — сказал Трамп.

Реклама

Киев, в свою очередь, приветствует такую решительность Трампа. Также подчеркивают, что мир через силу это единственный путь, который Украина разделяет и поддерживает. Именно благодаря силе украинского народа наше государство выстояло, и именно эта сила является единственным языком, который понимает Кремль.

Новые цели для санкций: от банков до космических агентств

По мнению Андрея Ермака, чтобы ультиматум сработал, международное сообщество должно усилить давление. Существующие санкции, хотя и эффективны, нуждаются в дополнениях, направленных на конкретные цели. Эксперты отмечают необходимость сосредоточиться на ключевых инструментах российской агрессии.

«Росатом» и «Роскосмос» . Эти государственные структуры, которые формально считаются гражданскими, на самом деле являются стратегическими активами войны. Росатом помогает в разработке ядерного оружия и участвует в оккупации Запорожской АЭС, а Роскосмос предоставляет спутниковые данные для наведения ракет. Эти агентства должны быть полностью заблокированы.

Газпромбанк . Это финансовое учреждение остается лазейкой в системе SWIFT, по которой Россия ведет торговлю санкционными товарами. Эксперты призывают его немедленное отключение, что станет важным шагом к полной экономической блокаде.

Борьба с обходными путями. Россия импортирует микрочипы и электронику через третьи страны, включая Китай и государства Центральной Азии. Это позволяет ей производить ракеты и дроны. Законопроект Грэма-Блюменталя о введении вторичных санкций против компаний, помогающих России, является важным шагом в борьбе с этим явлением.

Кроме того, недавнее решение Трампа о повышении тарифов для Индии за превышение лимита цен на российскую нефть уже вызвало беспокойство в Кремле. Чтобы усилить эффект, Андрей Ермак предлагает ввести санкции против российских нефтяных портов и теневых флотов танкеров. А также блокировать финансовые посредники, использующие криптовалюту для уклонения от санкций.

По мнению Андрея Ермака, все необходимые инструменты для остановки России есть. Вопрос лишь в том, хватит ли политической воли использовать их с максимальной силой.

Реклама

Напомним, президент США Дональд Трамп прокомментировал размещение атомных лодок. По его словам, они «там, где должны быть». Также Трампа спросили, развернули ли США уже атомные подлодки для противостояния России.