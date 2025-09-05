Что стоит за предложением Путина встретиться с Зеленским в Москве: в МИДе раскрыли намерения Кремля

Спикер МИД Украины Георгий Тихий / © Укринформ

Реклама

Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий назвал «несерьезным» предложение российского диктатора Владимира Путина встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским в Москве. Он отметил, что Украина готова к переговорам, но Россия таким образом избегает встреч.

Об этом он сказал на брифинге в пятницу, 5 сентября.

«Это предложение несерьезно и направлено на блокирование встреч. Мы доносим это до наших партнеров, в частности, и до американской стороны. По меньшей мере, семь стран готовы по состоянию на сейчас принять встречу лидеров», — отметил Тихий.

Реклама

Почему предложение отклонили

По словам Георгия Тихого, предложение провести встречу в столице агрессора — попытка избежать реальных переговоров и «демонстрирует, что Россия, к сожалению, продолжает отвечать на все встречи». В то же время, тот факт, что в Кремле в принципе уже допускают возможность встречи Зеленского и Путина, является «движением в правильном направлении».

Украина считает любую географию встречи приемлемой, за исключением территории государства-агрессора. Между тем, уже по меньшей мере семь стран выразили готовность принять у себя встречу лидеров Украины и России.

Альтернативные площадки для встречи

Украинская сторона убеждена, что встреча президентов необходима, но она должна состояться на нейтральной территории. Своим предложением провести ее в Москве Россия лишь имитирует готовность к переговорам, тогда как в действительности стремится их заблокировать.

«И в это время даже какие-то идеи, которые направлены снова на то, чтобы просто притвориться, будто что-то там достигается, и все к чему-то готовы. А на самом деле просто нереалистичные предложения», — отметил спикер МИД.

Реклама

Георгий Тихий добавил, что Украина заинтересована в конструктивных предложениях по переговорам. Все страны-партнеры понимают несерьезность российской инициативы и поэтому предлагают свои площадки для встречи.

Напомним, советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин отреагировал на предложение Путина встретиться с Владимиром Зеленским в Москве. Он отметил, что у Путина есть привычка «убегать из Москвы», когда кто-то едет туда, чтобы с ним поговорить.