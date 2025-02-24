Что стоит за громкими заявлениями Трампа об Украине: дипломат Владимир Огрызко ответил

Президент США Дональд Трамп вместо принципов права, морали, ответственности в вопросе урегулирования войны в Украине избрал для себя роль медиатора, поэтому главной задачей для себя видит быстро посадить за стол переговоров глав РФ и Украины и провозгласить себя миротворцем.

Об этом Владимир Огрызко, руководитель центра исследования России, бывший министр иностранных дел Украины, сказал на "Radio NV ".

"У Дональда Трампа четкая логика действий. Вместо того, чтобы стать на позицию права, морали, ответственности, он встал на позицию медиатора. Ему нужно быстро посадить "этих непонятных людей" за стол переговоров. Мол, пусть они там себе переговариваются, возможно, до чего-то договорятся..." — сказал Огрыз.

Эксперт отметил, что американский президент не очень учитывает заявления украинского главы Владимира Зеленского, в частности, относительно его готовности покинуть пост президента, если это обеспечит мир в стране.

"Трампу надо, чтобы война прекратилась, и он сказал" о себе: "я гениален", "прекратил кровопролитие". Собственно, и все", — добавил дипломат.

По его словам, Трамп не видит ценности Украины в мировой политике.

"Он хочет просто поскорее забыть всю эту историю. И чтобы сейчас не говорил Зеленский, для Трампа это мало что значит. Его главная цель — показать, что он миротворец, чемпион... Все остальное его не интересует", — объяснил эксперт.

Напомним, во время конференции “Украина. Год 2025 23 февраля в ответ на вопросы журналистов украинский президент Владимир Зеленский ответил, готов ли он покинуть пост президента, если это принесет мир для Украины.

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